Такие развлечения недопустимы: из-за скандала с танцами на столах в Ровно уволилось руководство противоопухолевого центра

Директору Ривненского областного противоопухолевого центра Григорию Максимяку пришлось уволиться после шквала критики в адрес медицинского персонала больницы. Пользователи соцсетей и местные чиновники жестко отреагировали на видео, где сотрудники центра танцуют.

Видео дня

В свою очередь глава Ривненской областной военной администрации Александр Коваль заявил, что "танцы на столах во время научной конференции недопустимы". Об этом он написал в своем Telegram.

Примечательно, что глава ОВА анонсировал кадровые решения в областном противоопухолевом центре сразу же после того, как видео с танцующими врачами попало в сеть. Коваль заявил, что встретился с руководителем центра Григорием Максимяком.

Коваль заявил, что Максимяк написал заявление на увольнение и взял всю ответственность на себя. Кроме того, должностей лишились трое его заместителей.

Несмотря на увольнение руководства противоопухолевого центра в ОВА заверили, что врачи центра продолжают выполнять свои обязанности и заведение работает в штатном режиме.

"Я понимаю, что люди имеют право на отдых. Но никто, особенно работники государственных или коммунальных заведений тыловой области, не вправе забывать, что в стране война! В таком случае решения областных властей будут радикальными", – написал Коваль.

Стоит отметить, что по информации журналистов из Ривного, врачи областного противоопухолевого центра танцевали не во время научной конференции, а после нее, таким образом отмечая ее успешное проведение.

Напомним, врачи областного противоопухолевого центра после научно-практической конференции по теме онкологии устроили танцы. Причем медики-ученые для танцев даже забрались на столы.

Ранее сообщалось, что скандальному экс-главе Ривненского ТЦК, избившему подчиненного, разрешили выйти под залог. При этом военный обвиняется в незаконном обогащении, применении насилия к подчиненному и грабежу.

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