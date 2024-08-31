'Уровень интеллекта – ниже плинтуса': в Ровно врачи-онкологи танцевали на столах в противоопухолевом центре, в ОВА назвали развлечения 'недостойными'. Видео

В Ровно врачи областного противоопухолевого центра во время научно-практической конференции по теме онкологии устроили танцы. Причем медики-ученые для танцев даже забрались на столы.

Видео дня

Видео обнародовала ровенская журналистка Ольга Пидгорецкая. В сети "праздник" научной конференции получил большую огласку, и местные власти отреагировали на инцидент.

"Врачи КП "Ровенский областной противоопухолевый центр" Ровенского областного совета на научно-практической конференции по теме "Актуальные вопросы радиационной онкологии в Украине" в гостинично-ресторанном комплексе "София". Для меня вопрос не в праздновании, а в форме этого действа", – отметила Пидгорецкая.

В ответ глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль заявил, что танцы на столах во время войны недопустимы и что теперь "танцоров" ждут кадровые решения.

"Меня, как и многих, возмутило видео, которое на днях появилось в сети. На нем развлекательная вечеринка с участием представителей областного противоопухолевого центра. Обсудил эту ситуацию с председателем областного совета Андреем Караушем. Пришли к общему мнению – такое недостойное поведение требует соответствующих кадровых решений . И они уже скоро будут", – пообещал Коваль.

Андрей Карауш также осудил танцы на столах во время войны.

"Был неприятно удивлен видео с работниками областного противоопухолевого центра на публичном мероприятии. Под песню об Украине. Конечно, у каждого свой этический порог, но откуда это, когда каждый день мы оплакиваем наших Героев? Этот случай уже обсудили с начальником ОВА Александром Ковалем. Мы единодушны, последствия будут, даже кадровые", – добавил он.

Ученые "отрывались" под свадебную песню "Коломыйки" Кузьмы Скрябина.

Осудила "свадебные танцы" ученых медиков и подавляющее число пользователей в сети. Люди подвергли сомнению как вкусы, так и уровень интеллекта таких ученых, а также вспомнили известную украинскую поговорку о свинье за столом.

Как сообщал OBOZ.UA, скандальному экс-главе Ровенскому ТЦК, избившему подчиненного, разрешили выйти под залог. При этом военный обвиняется в незаконном обогащении, применении насилия к подчиненному и грабежу.

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