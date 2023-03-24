''Так сложно не включать российскую попсу?'' В Харькове в разгар войны с РФ крутили песни Инстасамки: украинцы возмутились. Видео

В одном из заведений Харькова, расположенном возле ТРЦ "Французский бульвар", в разгар войны продолжают включать российскую музыку, в том числе скандальной поп-исполнительницы Инстасамки. По этому поводу украинцы выразили возмущение.

Видео дня

Видеодоказательство опубликовали в одном из харьковских Telegram-каналов. На кадрах слышно, что музыка, популярная на территории страны-агрессора, звучит на всю улицу, в городе, который уже больше года страдает от российских военных преступников (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Просьба для всех владельцев заведений. Так сложно не включать русскую попсу? Зачем мне слушать эту Инстасамку? Западная музыкальная индустрия безгранична! Миллионы треков! Зачем Инстасамку включать?" – возмутился автор видео.

Комментаторы поддержали его и предложили строго наказывать владельцев таких заведений вплоть до лишения гражданства Украины.

"Как вообще можно слушать это дерьмо", "Нужно лишать гражданства тех, кто включает это без суда и следствия", "Самое смешное то, что все эти Инстасамки слизаны с западных треков почти начисто. Зачем слушать копию, да еще и руснявую?", "Штрафовать, и не будут включать", "А кто эта "самка"? Очередное одоробло, о котором через три года и не вспомнит никто?" – писали украинцы.

Один из комментаторов добавил, что аналогичные треки играют также в другом харьковском ТРЦ.

Напомним: ранее в одном из ночных клубов Полтавы в разгар войны молодежь устроила танцы под хиты российских исполнителей. Инцидент спровоцировал скандал, а участники вечеринки заявили, что "устали от войны". В клубе звучали песни Моргенштерна, Инстасамки, Басты и других артистов из РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Инстасамка заявила, что пожертвовала немаленькую сумму на так называемую "спецоперацию". Певица якобы перечислила на помощь оккупантам, которые терроризируют мирное население Украины и разрушают когда-то процветающие города, 900 тыс. рублей (450 тыс. грн);

– позже исполнительница заверила, что не жертвовала деньги на армию РФ. Комментаторы стали гадать, зачем кому-то было распространять фейковую новость.

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