ЗА ТВ НА УКРАИНСКОМ!

Российская агрессия помогла многим уяснить важность украинского языка и украинского культурного продукта.

Благодаря закону о языке украинский шаг за шагом восстанавливает позиции, объединяя и укрепляя Украину.

Но есть вопиющее исключение – телевидение.

Олигархические телеканалы продолжают ежедневное обрусение миллионов людей. Прежде всего, – через формально украинские фильмы и сериалы. Которые по закону должны демонстрироваться на украинском языке, но массово демонстрируются на русском.

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Причем действие в этих сериалах происходит, как правило, в какой-нибудь абстрактной русскоязычной стране, что позволяет демонстрировать их на территории России и ее союзников.

С одной стороны, ведется грязный бизнес с государством-агрессором. С другой – через телевизионную картинку украинцам ежедневно навязывают "адиннарод", приучая зрителей к мнению, что жизнь в реальной Украине должна выглядеть так, как в этих русских по языку и содержанию сериалах. Засилье на ТВ фильмов для России обворовывает украинских кинохудожников, лишая их возможности создавать и демонстрировать украинские фильмы и сериалы.

Это происходит при прямом попустительстве Госкино, которое выдает разрешения на показ фильмов, и Нацсовета по телевидению и радиовещанию, который должен обеспечивать соблюдение закона телеканалами.

Дошло до того, что выпущенный "Кварталом-95" русскоязычный сериал "Сваты" практически одновременно крутят на российском государственном телеканале "Россия-1" и украинском "1+1".

Так дальше продолжаться не может. Пора наконец-то сделать телевидение украинским! 2022-й должен стать годом украинского языка на телевидении.

Все, кто поддерживает такую позицию, пожалуйста, напишите об этом сообщение или скопируйте и распространите этот текст.

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Следите за сообщениями с этим тегом – борьба за ТВ на украинском языке потребует активных действий по всей стране.

В частности, 1 февраля в час дня киевляне соберутся на акцию возле Госкино (ул. Лаврская, 10).

Лишь мощные совместные действия позволят очистить телевидение от влияний "русского мира" и заставят всех исполнять закон.