Тайная вакцинация от COVID-19 идет с начала декабря, – Александрин

Еще в начале декабря 2020 года в Украине появилась вакцина от коронавируса Sinovac Biotech китайского производства. Она была доступна узкому кругу лиц.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал врач-эпидемиолог, глава ОО "Инфекционный контроль" Андрей Александрин. "Я точно знаю людей, которые вакцинировались китайской вакциной от COVID-19 в начале декабря 2020 года, она уже есть в Украине", – заявил он.

В этом контексте медик заметил, что подобная практика, когда вакцинирование от опасных вирусных заболеваний в Украине доступно лишь единицам, не нова. В частности, подобная ситуация наблюдалась и в отношении вакцины от сезонного гриппа.

"Еще в начале декабря наше правительство вакцинировалось европейскими вакцинами против гриппа, а для населения вакцинация была недоступна. То же самое у нас будет и по COVID-19", – сказал Александрин.

"У нас такая страна – для правительства или для тех, кто имеет большие деньги и кто может себе это позволить, и для всех остальных. А вы там выживайте, как хотите", – подчеркнул он.

Врач добавил, что гражданское общество в Украине, по-видимому, еще недостаточно развито, если не реагирует на подобные факты. "Сколько можно пробивать дно? 2020 год показал, что дна не существует", – заметил он.

По информации главы редсовета OBOZREVATEL Михаила Бродского, в конце декабря 2020 года в Украину тайно была завезена партия вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. Ею были привиты некоторые члены правительства и народные депутаты, которые заплатили за прививку по 2,5 тысяч евро.