Таємна вакцинація проти COVID-19 триває з початку грудня, – Александрін

Ще на початку грудня 2020 року в Україні з'явилася вакцина від коронавірусу Sinovac Biotech китайського виробництва. Вона була доступна вузькому колу осіб.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів лікар-епідеміолог, голова ГО "Інфекційний контроль" Андрій Александрін. "Я точно знаю людей, які вакцинувалися китайською вакциною від COVID-19 на початку грудня 2020 року, вона вже є в Україні", – заявив він.

У цьому контексті медик зазначив, що подібна практика, коли вакцинація від небезпечних вірусних захворювань в Україні доступна лише одиницям, не нова. Зокрема, подібна ситуація спостерігалася і щодо вакцини від сезонного грипу.

"Ще на початку грудня наш уряд вакцинувався європейськими вакцинами проти грипу, а для населення вакцинація була недоступна. Те саме у нас буде і з COVID-19", – сказав Александрін.

"У нас така країна – для уряду або для тих, хто має великі гроші і хто може собі це дозволити, і для всіх решти. А ви там виживайте, як хочете", – наголосив він.

Лікар додав, що громадянське суспільство в Україні, мабуть, ще недостатньо розвинене, якщо не реагує на подібні факти. "Скільки можна пробивати дно? 2020 рік показав, що дна не існує", – зауважив він.

За інформацією глави редакційної ради OBOZREVATEL Михайла Бродського, наприкінці грудня 2020 року в Україну таємно було завезено партію вакцини проти коронавірусу Pfizer/BioNTech. Нею щепилися деякі члени уряду і народні депутати, які заплатили за це по 2,5 тисячі євро.