Сын Разумкова объяснил, почему ему нравилась работа отца спикером: денег больше. Видео

Сын украинского политика, бывшего спикера Верховной Рады IX созыва Дмитрия Разумкова объяснил, почему ему нравилась работа отца спикером. Мальчик сказал, что тогда было "больше денег".

Об этом он сказал в эфире программы "Ранок у великому місті" на телеканале ICTV. Соответствующий вопрос задала ребенку журналист во время прогулки с отцом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Как лучше, когда папа был главой Верховной Рады или так как сейчас", – спросила девушка.

"Когда он был главой Верховной Рады", – ответил сын Разумкова.

"А почему?" – уточнила журналист.

"Потому что (было) больше денег", – сказал ребенок.

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Напомним, что 7 октября народные депутаты отправили в отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Сам Разумков присутствовал на заседании после его отстранения. За такое решение проголосовали 284 нардепа.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, народные депутаты назначили Руслана Стефанчука новым главой Верховной Рады. За это решение проголосовал 261 парламентарий.