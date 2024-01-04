Сын экс-судьи из Винницы угрожал работникам ТЦК и СБУ: его задержали, изъяли оружие и гранаты. Фото и видео

В Виннице попал в скандал сын бывшей судьи Аллы Чезгановой 29-летний Дмитрий. Он выкладывал в сеть видео, где стреляет из огнестрельного оружия и поет песни с оскорблениями в сторону главы украинского государства Владимира Зеленского, СБУ, ТЦК, Верховной Рады.

Видео дня

Мужчиной заинтересовались правоохранительные органы и провели у него обыски. Видео со скандальными выходками Дмитрия Чезганова опубликовало издание "Военный курьер" в четверг, 4 января.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика! Видео 18+!

На одном из видео сын экс-судьи стреляет из пистолета и поет песню российской группы. На другом видео он исполняет собственный "хит", где выражает пренебрежительное отношение к работникам ТЦК, министерству внутренних дел, правоохранителям, нардепам и президенту.

"И в повестке напишите: "Рота Кошевого и Пикало". Ну а если нет – то завалите еб*ло", – поет Чезганов под гитару.

Как пишет издание, мужчину якобы задержали полицейские вместе со спецназовцами КОРДа.

На сайте Главного управления Национальной полиции Украины в Винницкой области еще 28 декабря сообщили, что провели обыски у 29-летнего жителя Винницы из-за видео, где он на открытой местности использует огнестрельное оружие.

У него изъяли патроны разного калибра, предмет похож на стартовый пистолет, два предмета похожие на гранаты и два запала УЗРГМ, газовый пистолет и другие запрещенные предметы.

Отметим, что Алла Чезганова ушла в отставку еще в 2017 году. До этого она работала судьей Замостянского районного суда города Винницы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тернопольской области сын судьи устроил аварию, в результате которой один человек погиб и еще четыре получили ранения. На автомобиле Infiniti FX35 он выехал на полосу встречного движения и врезался в Peugeot 406.