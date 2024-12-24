'Святвечір' или 'Свят-вечір': как правильно писать на украинском

Вечер в канун Рождества считается одним из самых больших и любимых праздников у украинцев. Однако знаете ли вы, как правильно оно называется в украинском языке?

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В соцсетях можно встретить не менее трех вариантов написания названия: "Святвечір", "Свят-вечір", "святвечір". Какой из них верен, разбирались эксперты образовательного проекта "Язык – ДНК нации".

В первую очередь они обратились к мнению авторитетного языковеда, профессора Александра Пономарива. В своем блоге он отмечал, что однословное название праздника происходит от словосочетания "Святий вечір". И прибавлял, что такое название нужно писать вместе. Итак, правильным вариантом Пономарив называл "Святвечір". Он также рекомендовал писать слово с прописной буквы.

Свое мнение по этому поводу высказала и языковед, специалистка по украинской грамматике Екатерина Городенская. В своей книге "Украинское слово в измерениях современности" она обратила внимание, что в написании названия праздника наблюдается определенная путаница. Городенская подчеркнула, что в толковом Словаре украинского языка оно представлено как аббревиатура "святвечір" соотносящаяся со словосочетанием "святий вечір". При этом орфографические словари, скоординированные со старой редакцией украинского правописания, рекомендовали писать слово как сложное существительное – через дефис. То есть употреблять вариант "свят-вечір".

"Непоследовательность в передаче этого названия отражает и речь художественных произведений. В языковой практике двух последних десятилетий преобладает написание однословного названия в этот вечер вместе и к тому же нередко – с прописной буквы. И это вполне логично, потому что она аббревиатура, образованная из сокращенной прилагательной основы праздника и существительного "вечір". То есть, однословное название, соотносимое со словосочетанием "Святий вечір", нужно писать вместе и с заглавной буквы, то есть "Святвечір"", – отметила в своей работе языковед.

Кстати, к ее рекомендациям прислушались и авторы нового украинского правописания. В редакции, которая вступила в силу с 2019 года, указано, что сложносокращенные слова (мешанные и составные аббревиатуры) и производные от них нужно писать вместе: "Святвечір", потому что "Святий вечір".

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