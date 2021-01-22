Священник Захария Керстюк: на вокзале в Киеве сотни бездомных оказались в рабстве

Священник Захария Керстюк уже не один год приходит на киевский железнодорожный вокзал, чтобы кормить там бездомных. Он говорит: людей без крыши над головой в Киеве – тысячи. Общество предпочитает их не видеть и учитывает проблему только тогда, когда в новостных лентах появляются сообщения о бездомных, которые замерзли до смерти, потому что не нашли возможности согреться в сияющем огнями мегаполисе.

Но проблема людей, оказавшихся на улице – значительно шире. По словам Керстюка, на том же вокзале часть из них стала бесправными заложниками, которые регулярно сталкиваются с психологическим насилием, побоями и полным игнорированием человеческого достоинства. Почему священник-волонтер обвиняет правоохранителей в издевательствах над беспризорными, как на самом деле люди оказываются без крыши над головой, а также сколько из них действительно погибли за несколько дней январских морозов, Захария Керстюк рассказал OBOZREVATEL.

– Я не считаю себя волонтером, – начинает разговор священник, которого в последнее время СМИ называют именно так. – Мне больше импонирует определение "филантроп". Я и наша организация помогаем именно обездоленным и делаем это за свой счет, собственными силами.

– Чем именно занимаетесь?

– Я уже 11 лет кормлю бездомных на вокзале. Делал это всегда на анонимной основе – это была моя отдушина. Мы никогда не собирали на это денег. Вы не найдете моих интервью, где бы я на этом пиарился. Единственное – я почти 2 года веду анонимно страницу в Инстаграм bezdomnie.ua, там сейчас уже 70 с лишним тысяч подписчиков.

– Если не для сбора средств и не для пиара – для чего вам нужна была та страница?

– Понимаете, я занимался этим годами. Спокойно приходил на столичный вокзал, где постоянно были люди, которые нуждались в помощи, кормил их – и уходил. И хотя на вокзале все время менялись начальники, он все время переходил из рук в руки, проблем никогда никаких не было вообще. По крайней мере, я с ними не сталкивался – до 2019 года, когда вокзал полностью перешел в руки полиции. Они пришли и заменили собой все. Сейчас даже охрану вокзала полиция осуществляет.

И я бы никогда не судил о том, хорошо это или плохо, если бы с того времени полиция не стала вытеснять с вокзала волонтеров. До тех пор, пока там остались только мы.

В ноябре 2019 года, уже при нынешнем начальнике Андрее Степанове, полицейские впервые применили против нас физическую силу. Я тогда, как мне казалось, смог решить этот вопрос, подключив связи в дипломатической среде: в свое время с гуманитарными миссиями мне пришлось побывать во многих странах мира, поэтому имел возможность познакомиться с разными людьми... Нас перестали гонять – на некоторое время.

На тот момент мы уже остались единственными, кто там вообще кормил бездомных. Мы видели, что на киевском вокзале происходит. Видели, что людей стали использовать практически как рабов. Что туда начали приводить бабушек, у которых отобрали квартиры... Их просто приводят и сажают в VIP-зал. Если вы сейчас туда попадете – увидите там сотни людей. Тех, кто на улице оказался не по своей воле.

Есть исследования ООН, среди бездомных только 14% – алкоголики и наркоманы. Остальные – это одинокие бабушки и дедушки, сироты, инвалиды... Но полиция на вокзале пытается убедить журналистов и общество, что это – исключительно асоциальные элементы. Тогда как у меня в соцсетях – сотни фотографий этих людей. И поверьте, при одном взгляде на большинство из них становится очевидно, что это неправда.

В январе-феврале 2020 года полиция начала применять к нам серьезное физическое насилие. Нас били, нас травили газом, нам портили имущество... Многое делали.

– Почему? Зачем им это?

– Единственная причина – чтобы мы не ходили на вокзал, и не показывали людям правду о том, что там действительно происходит. Мне полицейские в глаза говорили: если ты не перестанешь сюда ходить, мы подошлем "бомжа", который ударит тебя ножом со спины, а мы скажем, что это бытовой конфликт. Что ты ему в чем-то не помог. И все поверят в это. Это в твоих интересах – исчезнуть.

У меня есть масса видео, подтверждающих этот прессинг.

Однако мы продолжали тех несчастных кормить.

Когда начался карантин – вокзал вообще закрыли. Потом умер наш коллега-волонтер Леша Кучапин.

Я до сих пор убежден, что его убили... Но это совсем другая история.

И все это время, каждый день, мы приходили на вокзал с едой для бездомных.

И вот за неделю до нового года на нас начали снова нападать.

– Кто это был?

– Это были люди в штатском, которых временами сопровождали оперативники с райотдела вокзала. Таких называют "титушками". Они налетали, переворачивали наши бидоны с чаем, учиняли драки прямо во время раздачи пищи, которые полиция снимала на видео, а потом оказывала психологическое давление, что это все мы виноваты.

Когда начались морозы, стало совсем тяжело. Стало понятно, что люди, которые живут на улице – там и умрут. Я вынужден был покупать для бездомных билеты на поезд, просто для того, чтобы они могли зайти в здание вокзала и погреться. Заводил – и шел за другими людьми. Когда же возвращался – оказывалось, что тех людей снова полицейские выгнали на мороз. Хотя у них были билеты.

– Столичные власти на днях отчиталась о 17 людях, умерших от переохлаждения в Киеве.

– Мы думаем, таких смертей в разы больше. Потому что люди, которым некуда пойти, ищут убежища под мостами, в недостроях, залезают в коллекторы и в водостоки, чтобы согреться... Этих людей – тысячи.

Каждый вечер я прихожу на вокзал, чтобы покормить людей – и только и слышу от бездомных: тот замерз насмерть, и тот, и другой, того забрали, этого забрали. Сколько их – сосчитать невозможно. Ведь чтобы обойти все места, где они пытаются греться, нужны тысячи волонтеров. Мы пробовали сосчитать со слов самих бездомных – и по состоянию на ночь с 18 на 19 января выходили на цифру 64 замерзших. Это только за последние дни.

Но точную цифру вы не узнаете. У меня, например, нет физического ресурса, чтобы отслеживать все. Тем более, на вокзале. Я точно знаю, о чем говорю, потому что уже пробовал это делать. Но это сложно, в частности, и потому, что на вокзале очень много полицейских и как только что-то происходит, они друг другу по рации передали – и за считанные минуты людей забирают.

У меня был случай, когда мы шли по территории вокзала и увидели неподалеку от "Южного" сильно избитую мертвую девочку. Я оставил волонтеров там, а сам бросился на вокзал, чтобы сообщить в полицию. Вышел – а ее уже нет. Прошло минут 6-7, не больше.

У меня есть куча фотографий убитых и умерших людей, которые я делал в разное время. И я знаю, что когда кто-то из бездомных умирает – его тело забирают люди в штатском. Такие же, как те, кто на нас нападает. Иногда они одевают полицейскую форму, но без опознавательных знаков. Такие люди часто попадают к нам на видео.

Куда они девают потом этих мертвых или убитых людей? Неизвестно. Когда мы пробовали узнать что-то по этому поводу в райотделе, нам говорили, что не было никаких подобных случаев, мы все придумываем – несмотря на то, что мы приходили с фотографиями тел...

– Вы говорите о тысячах бездомных на улицах столицы. Если они не алкоголики и наркоманы – почему они тогда оказались на улице?

– По разным причинам. Одна из них – реформа медицины. Точнее, то, что в ходе ее проведения были закрыты тубдиспансеры и психиатрические больницы. Вы знали, что только с психоневрологической больницы имени Павлова на улицу фактически выбросили 1113 или 1116 человек? По поводу троих я просто до сих пор не могу найти подтверждение. Всего в этой больнице находилось на лечении где-то 1800 человек, осталось не более 400. И нам точно известно, что 1113 оказались на улице. Знаете, как это происходило? Их "скорыми" привозили на железнодорожный вокзал – и просто там оставляли. Людей, которые по 20-30 лет прожили в больнице, которые не знают, как это – жить самостоятельно, не могут заработать себе на кусок хлеба, а часто – даже не осознают своих действий, потому что действительно больны – их выбросили на вокзале. Здесь они так и мытарствуют по периметру: кто-то боится уйти, кому-то – некуда податься. Их мы и подкармливаем.

Другая причина – так называемая реформа интернатов в конце весны – начале лета. В результате этой реформы на улицу было выброшено, по данным Кабмина, от 42 тысяч детей, уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба говорит о 50 тысячах, правозащитники говорят – о 95-ти. Озабоченность по этому поводу выражало даже ЮНИСЕФ.

Детей из неблагополучных семей отправили по домам, где за ними просто некому ухаживать. А еще нужно понимать, что большинство родителей этих детей были лишены родительских прав за издевательства и пытки над детьми или неизлечимый алкоголизм и наркоманию. И вот таким родителям взяли и вернули детей, поэтому 90% из них оказались на улице. Они не ходят в школу и тем более – не учатся онлайн. Они живут в коллекторах, на стройках, по периметру вокзалов. Где-то мне попадались даже озвученные Кулебой данные о том, что с лета 12% этих детей покончили жизнь самоубийством. Они просто не смогли выжить на улице или решили так "убежать" от издевательств родителей-пьяниц и наркоманов.

Чем дальше, тем большее распространение приобретает проблема "отжима" жилья у старых, слабых и беззащитных. Только в Киеве, по моим данным, различные силовые структуры рассматривают 526 случаев, когда отобрали квартиры у одиноких дедушек и бабушек или у инвалидов.

Перечислять можно бесконечно. И все эти люди живут на улице. Их просто выбросили.

– Но власть отчитывается об открытии пунктов обогрева, где бездомные могут спастись от морозов.

– Да, в КГГА говорят о 33 таких пунктах. Мы проверили – и выяснили, что из них реально работают только 6. И это не помощь, а издевательство над людьми. Большинство таких пунктов обогрева работают в будни с 9 до 17 часов, и вовсе не работают в выходные. Но днем беспризорные должны искать себе хоть какую-то подработку – собирают макулатуру, сдают бутылки, чтобы у них была хоть какая-то копейка... А куда им податься ночью или в выходные?

Некоторые из анонсированных пунктов обогрева должны были быть ночными, однако и здесь их работает меньше, чем было заявлено. Есть и такие, где поставили 1-2 стула – и все.

Мы все проверили. Совокупно во всех этих пунктах обогрева могут находиться плюс-минус 160 человек. На весь Киев. При том, что, скажем, 19 января только на вокзале и по его периметру мы покормили примерно 2,5 тысячи человек. До морозов в среднем к нам приходили по 1200 человек.

– Вы утверждаете, что правоохранители применяли к вам силу. Как это происходило?

– На нашей странице в Instagram, и с недавних пор – на моей странице в Facebook – очень много видео, где все это видно. Как правило, они нас окружают и начинают морально издеваться над нами. Был у меня случай, когда я шел, а полицейский ударил меня палкой по ноге, нога была сломана. Чтобы вы понимали, за последний год у меня были сломаны рука, нога, три ребра. Я почти 2 летних месяца ходил в гипсе весь. Брызгали газом, три или четыре раза били шокером... На снятых нами видео видно, что в действиях полицейских есть элементы насилия. Это не раз фиксировали правозащитники, но все было бесполезно.

Случаев, когда полицейские приходят и начинают силой выжимать нас с вокзала, бьют палками в спину, брызгают газом – было немало. В один из последних дней нам сломали бидон с чаем: отбили краник палкой. А еще 19 января мне удалось снять, как они бездомную женщину били. Там, правда, свет выключили, но хорошо слышно, как он ногами стучит по телу, и как обездоленная плачет.

– Вы фиксировали те повреждения, которые вам нанесли?

– Сначала фиксировал. Мы все первое время это делали. Даже жалобы писали. Но наши жалобы игнорировались, мы даже отписок формальных не получали.

– Куда вы жаловались?

– Были жалобы в ГБР, например. У нас есть даже входящие номера, все есть. И никакой реакции. Тема рабства в Украине крышуется настолько высоко, что нам даже не отвечали.

– Вам кто-то объяснял, почему вам нельзя кормить людей, как это было раньше?

– Сейчас они могут ссылаться на карантин. А вот раньше, осенью 2019-зимой 2020-го не было никаких оснований нас выгонять. Ни одной. Они бесчинствовали. Настоящий полицейский произвол.

Сейчас они говорят: здесь одни алкоголики и наркоманы.

Но реальную причину этого вижу в том, что там, внутри вокзала, есть люди. Что это за люди? Если они там есть, почему нельзя их покормить? Своими действиями полиция лишь подтверждает, что на вокзале содержатся рабы. Особенно в VIP-залах, куда мы с вами просто так не попадем. Другого объяснения, почему тех людей нельзя нам кормить, у меня нет.

– И сейчас, во время карантина?

– Постоянно. Я каждый вечер хожу туда кормить людей.

Вы можете пойти со мной – и вы сами увидите. И будете в шоке, гарантирую.

Вот как они туда попадают? На вокзале сейчас столько полиции, что туда не то что пьяный не проберется – муха не пролетит. Тем более, что открыты всего два входа, которые тщательно охраняются полицией.

А там – сотни людей. Сами "элитные" – в VIP-залах. Это, в частности, те, у кого отобрали жилье. Трудовые рабы, работающие на тех, кто позволяет им переночевать внутри вокзала даже в нетрезвом состоянии. Которые разливают алкоголь, собирают и сортируют макулатуру, сбрасывают снег с крыш, попрошайничают – они в обычных залах находятся.

Казалось бы, что эти люди там делают? Как они там оказались? Ответ прост: их содержат в рабстве. Схема проста: ты работаешь на них в обмен на ночлег на вокзале. И нас туда не пускают по единственной причине: чтобы мы этого не показывали. Хотя мы и не показывали раньше никогда. 11 лет не показывали этих людей – пока полиция не стала издеваться над нами.

– Вы говорили с этими людьми? Что они рассказывают о том, как оказались на улице и в частности – на вокзале?

– У многих из них отобрали квартиры. Вот пошла, например, бабушка в магазин, возвращается – а замки сменены. Она стучит – не открывают. Тогда бабушка вызывает патруль. Те приезжают, стучат тоже – безрезультатно. Тогда бабушке говорят: пишите заявление, мы разберемся, но нужно немного времени. Но у бабушки нет того времени, так как ей просто негде уже сегодня спать. И тут ей "рекомендуют" пока пожить на вокзале. У меня на одном из последних видео есть бабушка, которая говорит "У меня отобрали квартиру" – и сидит она именно там.

На вокзале этой бабушке дают возможность сходить в туалет. С ней постоянно общаются люди в штатском. Говорят: это бандиты, но мы с ними разбираемся и вернем вам жилье. За это время квартиру три-четыре раза перепродают. И в один прекрасный день бабушке говорят: мы разобрались, это ваша вина, вы квартиру сами продали, а нас за нос водите – и показывают ей документы.

Мы пробовали что-то сделать – это невозможно юридически. Потому что квартиры или проданы, или обменены или подарены. Сын-пьяница проиграл или продал за долги, кредит был – множество вариантов. Но самый ходовой – что та несчастная бабушка сама решила жить на улице и сама продала квартиру. Следовательно – никто ей не поможет.

И дальше таких бабушек выбрасывают даже с вокзала. Лица там меняются очень часто.

Или еще одна схема. У бабушки вдруг находятся родственники. Причем, никто толком не знает, это действительно родственники или нет. Приходит просто человек, который называется "племянником" или "праправнуком". У нас сейчас очень легко изменить фамилию и раздобыть необходимые документы. Далее эти "родственники" прописываются в квартире у бабушки – и устраивают ей "веселую жизнь": с громкой музыкой, шумными компаниями, психологическим давлением. Бабушка пытается вызвать полицию, но это ничего не дает. И большинство через месяц-полтора просто ломаются и уходят жить на улицу.

Но чаще все гораздо проще: замена замков, "черные нотариусы", подделка документов с занесением в госреестры. И решить что-то в судах – невозможно. Потому что отобранная квартира несколько раз перепродана. И чтобы вернуть ее законному владельцу, кто-то должен возместить убытки покупателям. Иначе те также станут судиться. У бабушки денег на то, чтобы оплатить две или три стоимости квартиры, разумеется, нет – и все остается, как есть.

Да и у нас в стране действует такая норма закона: тот, кто последним купил квартиру законным путем – тот и ее владелец, даже если эта квартира когда-то была просто отобрана у бабушки.

– Неужели ничего нельзя сделать?

– Пока я не вижу силы в Украине, которая могла бы остановить этот беспредел.

Вокзал – это еще "цветочки". Все идет к тому, что мы скоро будем жить в стране, где процветает контролируемый хаос и анархия, и простые люди даже не смогут ничего против этого сказать. Хотя когда смотришь на вокзал – понимаешь, что это уже происходит...