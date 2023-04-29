Светил добром изнутри: в боях за Украину погиб 28-летний пограничник

27 апреля в боях за Бахмут смертельное ранение получил 28-летний служащий Госпогранслужбы Игорь Татунчак. Парень родился и жил в с. Подкамень Ивано-Франковской области, но когда получил повестку на войну 11 марта 2022 года, немедленно откликнулся идти и защищать родную землю.

Видео дня

Трагическую новость сообщили в Рогатинской городской территориальной громаде на Facebook. В юном возрасте защитник пережил настоящее горе – когда умерли оба родителя, он остался круглой сиротой.

"Но сердце этому скорбящему ребенку открывает другая многодетная семья – Романа и Марии Пук. И хотя у приемных родителей было четыре сына, но они любили Игоря как родного, старались воспитать достойным человеком. Таким он и стал. Его тепло не угасло, а светило людям изнутри", – рассказали в муниципалитете.

В последний раз в увольнение в родное село Игорь приезжал в Вербное воскресенье. А уже на Пасху был отправлен на Бахмутское направление, где наши бойцы устраивают российским захватчикам настоящий ад.

"И вдруг связь с сыном оборвалась… Трагическое извещение поступило вчера: "Ваш сын Игорь Михайлович Татунчак погиб во время выполнения боевого задания в результате ранений, несовместимых с жизнью", – указано в сообщении.

Редакция выражает соболезнования семье героя, и благодарит за воспитание настоящего мужчины, патриота.

Как сообщал OBOZREVATEL, обороняя Украину от оккупантов погиб отец двоих дочерей Тарас Стасишин. Защитник был жителем Борислава Дрогобычского района Львовской области.

Еще двое детей остались без отца из-за оккупантов, которые окопались на Луганщине. Игорь Козицкий защищал родную землю с августа прошлого года, свой последний бой воин принял под Кременной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!