Над миром взошла "Розовая" Луна: яркие фото и видео первого Суперлуния-2021

В ночь с 26 на 27 апреля жители разных стран мира могли наблюдать Суперлуние или "Розовую" Луну.

Интернет-пользователи активно делились фото и видео необычного явления в соцсетях, в частности – в Twitter. OBOZREVATEL собрал самые яркие фотографии спутника Земли (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что явление получило свое название в честь одного из весенних первоцветов – флокса, который имеет насыщенный розовый цвет.

Как пишет Express, когда Луна движется вокруг земного шара, ее эллиптическая орбита каждую ночь приближает ее или отдаляет от планеты.

Если полнолуние проявляется тогда, когда спутник на самой низкой к Земле орбите (в пределах 24 часов от перигея), зрелище принято называть Суперлуной.

В этот период Луна может казаться на 14% больше и на 30% ярче, чем в обычное время.

Это первая из трех полных Суперлун подряд, которые состоятся в апреле, мае и июне 2021 года.

Напомним, что украинцы смогут наблюдать Суперлуние во вторник, 27 апреля, в 6:33 по киевскому времени. Спутник Земли будет казаться на 10% больше, чем обычно.

Луна над пляжем Бонди в Сиднее:

The first supermoon of 2021 rises over Sydney’s iconic Bondi Beach 🌕 pic.twitter.com/sRJ82AIOEf

Видео природного явления в разных уголках мира:

Grab your camera and head outside tonight for a chance to catch a glimpse of the Super Pink Moon, named for the small, pink flowers of the spring season. 🌸🌕 #SuperPinkMoon #fullmoon #supermoon pic.twitter.com/9VGAOJTlRQ