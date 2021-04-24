На Землю надвигается магнитная буря: как уберечься

В воскресенье, 25 апреля, Землю накроет магнитная буря.

Как сообщает сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, пик бури припадет на время с 12 до 15 часов дня (уровень G1).

С 15 до 21 часов будет продолжаться магнитное возбуждение.

Магнитные бури слабой силы могут вызвать головную боль у людей, которые остро реагируют на перепады погоды и прочие атмосферные явления.

Бури средней силы вызывают более серьезные проблемы у метеозависимых – бессонницу, скачки давления, проблемы с сердцем, приступы мигрени.

Сильные вспышки солнечной активности влияют уже на многих – обостряются хронические и психические заболевания, даже у здоровых людей наблюдается аритмия, депрессия, нарушения сна, повышенная возбудимость, перепады давления и настроения, слабость, боли в суставах.

В среднем, на магнитные бури массово реагирует от 50% до 75% населения нашей планеты.

Если у вас есть хронические заболевания, – не забывайте пить предписанные лекарства.

Тем, у кого есть проблемы с психикой, стоит пить успокоительные препараты, оставаться дома, стараться расслабиться и не нервничать.

Остальным не лишне соблюдать некоторые общие рекомендации:

Пить больше воды, травяных чаев, витаминных сборов.

Чаще бывать на свежем воздухе или хотя бы проветривать квартиру.

Делать легкую гимнастику.

Принимать контрастный душ утром и теплую расслабляющую ванну вечером.

Расслабляться, медитировать, заниматься тем, что доставляет удовольствие.

Есть больше овощей, фруктов, зелени. Каши, легкие супы, салаты, нежирное мясо и рыба – вот идеальные блюда.

Как следует высыпаться.

Вступать в конфликты, выяснять отношения. Эмоциональный фон в эти дни очень повышен и негативен, поэтому любое резкое слово может привести к ссоре или хуже того – к немотивированной агрессии. Будьте аккуратны при общении с незнакомыми людьми.

Будьте внимательны на дорогах, особенно, за рулем. В дни магнитных бурь возрастает риск аварий.

Не занимайтесь тяжелым физическим трудом или профессиональным спортом. Излишние нагрузки в дни солнечной активности противопоказаны.

Старайтесь пить меньше кофе и крепкого чая, не употреблять энергетики и прочие возбуждающие вещества. Лучше в эти дни не курить.

Жирное, соленое, копченое, жареное – под запретом, а вместе с ними блюда фаст-фуда, тяжелая пища, калорийные десерты.

Меньше бывайте на солнце.

Как сообщал OBOZREVATEL, с конца марта по середину апреля на Земле прошло несколько магнитных бурь.