На Землю надвигается магнитная буря: как уберечься
В воскресенье, 25 апреля, Землю накроет магнитная буря.
Как сообщает сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, пик бури припадет на время с 12 до 15 часов дня (уровень G1).
С 15 до 21 часов будет продолжаться магнитное возбуждение.
Магнитные бури слабой силы могут вызвать головную боль у людей, которые остро реагируют на перепады погоды и прочие атмосферные явления.
Бури средней силы вызывают более серьезные проблемы у метеозависимых – бессонницу, скачки давления, проблемы с сердцем, приступы мигрени.
Сильные вспышки солнечной активности влияют уже на многих – обостряются хронические и психические заболевания, даже у здоровых людей наблюдается аритмия, депрессия, нарушения сна, повышенная возбудимость, перепады давления и настроения, слабость, боли в суставах.
В среднем, на магнитные бури массово реагирует от 50% до 75% населения нашей планеты.Что нужно делать в дни магнитных бурь
Если у вас есть хронические заболевания, – не забывайте пить предписанные лекарства.
Тем, у кого есть проблемы с психикой, стоит пить успокоительные препараты, оставаться дома, стараться расслабиться и не нервничать.
Остальным не лишне соблюдать некоторые общие рекомендации:
Пить больше воды, травяных чаев, витаминных сборов.
Чаще бывать на свежем воздухе или хотя бы проветривать квартиру.
Делать легкую гимнастику.
Принимать контрастный душ утром и теплую расслабляющую ванну вечером.
Расслабляться, медитировать, заниматься тем, что доставляет удовольствие.
Есть больше овощей, фруктов, зелени. Каши, легкие супы, салаты, нежирное мясо и рыба – вот идеальные блюда.
Как следует высыпаться.
Вступать в конфликты, выяснять отношения. Эмоциональный фон в эти дни очень повышен и негативен, поэтому любое резкое слово может привести к ссоре или хуже того – к немотивированной агрессии. Будьте аккуратны при общении с незнакомыми людьми.
Будьте внимательны на дорогах, особенно, за рулем. В дни магнитных бурь возрастает риск аварий.
Не занимайтесь тяжелым физическим трудом или профессиональным спортом. Излишние нагрузки в дни солнечной активности противопоказаны.
Старайтесь пить меньше кофе и крепкого чая, не употреблять энергетики и прочие возбуждающие вещества. Лучше в эти дни не курить.
Жирное, соленое, копченое, жареное – под запретом, а вместе с ними блюда фаст-фуда, тяжелая пища, калорийные десерты.
Меньше бывайте на солнце.
Как сообщал OBOZREVATEL, с конца марта по середину апреля на Земле прошло несколько магнитных бурь.