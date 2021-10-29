Сухо и тепло: синоптики дали прогноз на последние выходные октября. Карта

Погода в Украине 30 и 31 октября будет теплой и маловетренной, осадков в эти дни не ожидается. В восточных регионах страны возможен туман.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра в Facebook. Такую синоптическую ситуацию будет обеспечивать поле высокого давления, а именно антициклон по имени ROSAMUNDE (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Погода в Украине 30 октября

На западе Украины температура воздуха прогреется днем до +15...+17 градусов, а ночью показатели термометров опустятся до +2...+4 градусов. В центральных регионах будет днем +14...+16 градусов, ночью – до +6...+8. На востоке днем столбцы термометров будут показывать +11...+13 градусов, а ночью будет до +6.

Видео дня

На юге и севере страны днем прогнозируют до +14 градусов, а ночью будет +4...+6. Осадки в субботу не прогнозируют – по всей территории Украины будет сухо и солнечно. Ветер южных направлений, 5-10 м/с.

Погода в Украине 31 октября

В воскресенье в Украине тоже не прогнозируют дождей. Погода будет солнечной во всех областях. Теплее всего будет на западе – там показатели будут достигать +15 градусов днем, а ночью температура опустится до +4 градусов.

На востоке ночью ожидаются морозы до -1 градуса, а днем прогнозируется тепло до +10...+12 градусов. В южных областях днем будет +10…+13 градусов, а ночью +5…+7. На севере днем до +12, а ночью от 0 до +2 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL: