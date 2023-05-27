Содержание под стражей без возможности залога: прокуратура внесла в суд ходатайство об избрании меры пресечения судьи, который насмерть сбил нацгвардейца

Прокуратура Киева подала ходатайство об оправке в следственный изолятор судьи Макаровского районного суда Алексея Тандыра, который подозревается в совершении смертельной аварии в состоянии алкогольного опьянения. Государственные обвинители убеждены, что у фигуранта этого дела не должно быть права на внесение залога для выхода на свободу.

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Об этом сообщила представитель ведомства Надежда Максимец. Решение о том, где ближайшие месяцы проведет судья – в СИЗО или под домашним арестом – Печерский суд примет 27 мая в 20:00.

"В ходатайстве просим избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Заседание запланировано на 20.00, ул. Владимирская, 15", – написала она.

Эту информацию подтверждает спикер Госбюро расследований Татьяны Сапьян. Она указала, что судьи, которым этот процесс выпал по процедуре, уже готовятся к рассмотрениию.

"Сейчас, насколько мне известно, возможно, даже в эти минуты готовится или уже проходит в Печерском районном суде заседание, где ему будет избираться мера пресечения... Допускаю, что к завершению дня будет избрана мера пресечения", – указала она в эфире телемарафона UA Разом.

Напомним, что у судьи Тандыра, отказавшегося проходить тест на алкоголь на месте аварии, принудительно отобрали биологические образцы. Результаты экспертизы ожидаются в ближайшее время.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что члены Высшего совета правосудия одобрил отправку Тандыра под стражу на фоне совершенного им ДТП. Подозреваемый районный судья пожаловался на якобы несправедливое отношение к нему со стороны правоохранителей, а также превышение должностных полномочий военных на месте ДТП.

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