Был лидером и с детства мечтал стать военным: близкие рассказали о нацгвардейце, которого сбил судья Тандыр

В городе Тальное Черкасской области 28 мая прошло прощание с 22-летним сотрудником Национальной гвардии Вадимом Бондаренко, сбитым насмерть во время комендантского часа в Киеве. В наезде на молодого бойца подозревают судью Макаровского районного суда Алексея Тандыра.

Видео дня

Репортаж с панихиды проводило "Суспильне". Журналисты поговорили со знакомыми погибшего, с теми, на чьих глазах он рос, учился, с кем жил на одной улице: для местных жителей смерть Вадима настоящая потеря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это был очень хороший мальчик, очень добрый, у него было много друзей. Всегда занимался спортом, для наших учителей это такая трагедия, мы не можем поверить, что его больше нет", – со слезами рассказывает педагог из школы бойца Алла Мельник.

Сергей Кравченко дружил с Вадимом еще с малых лет, вместе они играли в футбол. Он вспоминает о нем как о парне, который во всем любил быть первым, и с малых лет мечтал служить Украине в рядах армии.

Гроб с телом воина, укрытый государственным флагом Украины, жители Тального провожали стоя на коленях. Последний путь мужественного украинца был усыпан цветами.

"Мы вместе служили, Вадим был лучшим из лучших. Я благодарю родителей и его брата за то, что воспитали такого человека", – сказал побратим погибшего нацгвардейца Максим.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что члены Высшего совета правосудия единогласно поддержали заключение под стражу судьи Тандыра, который подозревается в смертельном ДТП. По предварительным данным, он находился за рулем автомобиля, который сбил молодого нацгвардейца на блокпосту, да еще и в нетрезвом состоянии.

В результате Печерский районный суд все же отправил подозреваемого в СИЗО, где он будет находиться в течение прохождения досудебного следствия. Залог для выхода на свободу Тандыру решением суда назначен не был.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!