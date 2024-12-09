Судья Печерского суда Новак арестовал имущество военного вопреки закону – СМИ

Судья Печерского суда Киева Роман Новак попал сразу в две скандальных истории: его обвиняют в принятии противозаконного решения об аресте имущества военнослужащего. Кроме того, происхождением его недвижимости и другого имущества заинтересовалось НАПК.

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Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на RegioNews.

По данным издания, судья Новак принял решение об аресте имущества действующего военного, вопреки закону. "...государство защитило военных и их семьи во время военного положения и 90 дней после его окончания от действий исполнительной службы и связанных с ними судебных решений. Об этом – и закон об исполнительной службе п. 1 статьи 34, и закон 7414 от 2022 года. По большому счету, в стране выполняются требования этих документов, но не в Печерском судье, где Роман Новак 1 июня 2022 года арестовывает имущество военного, а 30 октября 2024 принимает соответствующее решение имущественного характера в отношении него, уже инвалида войны 3-й группы, и его супруги", – говорится в публикации.

При этом, по данным журналистов, ответчики до сих пор не получили полное решение судьи Новака, чтобы иметь возможность обжаловать его.

Кроме того, как выяснили СМИ, судья Роман Новак проходит полную проверку НАПК – а ее назначают в тех случаях, когда происхождение имущества, задекларированного чиновником, вызывает подозрения. В частности, в публикации указано, что Роман Новак владеет более чем 15 тыс м2 земли в разных районах Киевской области, в том числе престижным участком возле самой столицы. В распоряжении судьи и его родственников также два дома под Киевом и квартира в Киеве – как указал сам Роман Новак в своей декларации.

"Несложно посчитать, что совокупно стоимость этой недвижимости даже по скромным оценкам превышает один миллион долларов. А средняя зарплата судьи первой инстанции – именно таким судом является Печерский суд Киева – в Украине составляет 63 тысячи гривен", – указано в публикации.

На счету судьи Новака также неоднократные привлечения к дисциплинарной ответственности за нарушения процессуальных норм судопроизводства. А по информации журналистов Bihus.Info, судья Новак неоднократно принимал решения в пользу ближайшего окружения экс-президента Виктора Януковича уже после его бегства из Украины.