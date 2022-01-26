Судебный спектакль в аннексированном Россией Крыму продолжается: перед очередным заседанием по делу нашего коллеги Владислава Есипенко уже ожидали развязки, но в результате в распоряжении у судей не оказалось так называемого заключения по факту оказания психологического и физического давления на журналиста.

Как известно, Владислав Есипенко утверждал, что его заставляли давать показания под пытками – и с точки зрения российского правосудия необходимо приобщить к делу документ, который, вне всякого сомнения, засвидетельствует, что никаких пыток и никакого давления на Есипенко не было. А то, что следствие фактически сфальсифицировало результаты собственной работы, крымский судья не заметит – ведь если замечать такие "подробности", можно быстро лишиться работы, пишет Виталий Портников для krymr.com.

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Уверен, российский суд именно потому всегда спектакль, что его участники тщательно имитируют правосудие. Заслушивают защиту, чтобы отмести ее доводы. Требуют документы, в которых не будет ни слова правды. Потом зачитывают приговор, который будет полон абсурдных обвинений. И процесс над Владиславом Есипенко приближается именно к такому финалу – не первому и не последнему в истории имитационного правосудия России последних десятилетий.

И тут очень важно – не давать участникам этого представления думать, что их воспринимают как настоящих судей или прокуроров. Нет уж, нужно называть вещи своими именами. Настоящие судебные решения, уверен, пишутся в другом ведомстве – в ФСБ, не случайно же судья отклонил требование защиты о допросе следователя ФСБ, который, собственно, и придумал всю историю "преступления" Есипенко по указанию своего начальства, разумеется. А судья и прокурор, похоже, просто зачитывают с выражением тексты собственных ролей.

Это и есть их, так сказать, общественная функция. Именно поэтому любое решение, которое они в результате примут, будет не приговором, а расправой. И именно поэтому освобождение Владислава и других узников российских тюрем и колоний – на территории оккупированных Крыма и Донбасса и самой России – будет оставаться, уверен, одной из самых важных задач Украинского государства.