Дома у нас было много книг, и я их почти все перечитала дважды или трижды. Кроме рассказов Василия Шукшина. Ну не нравился он мне, горловской любознательной школьнице. За окном стояли "счастливые" 70-е, как их теперь называют люди с ограниченными умственными способностями, а его рассказы почему-то считались чуть ли не словом ангела. Сейчас я понимаю, отчего именно его произведения вызывали у меня отвращение, но тогда я не могла осознать, почему дурачье со рюмкой в руке, которое не может купить ребенку сапожки или матери новый платок – положительный герой, а трезвенник, работающий с утра до ночи, имеет хорошее жилище и полный двор уток – враг человечества.

Но речь сейчас не об этом.

Далее текст на языке оригинала.

У фільмі "Калина красна" роль матері головного героя Єгора Проскудіна, якого грав Шукшин, виконала звичайна селянка.

Нагадаю сюжет: "Вор-рецидивист Егор Прокудин по кличке "Горе" выходит на свободу, отсидев срок. После колонии он решает податься в деревню Ясное, где живёт Люба Байкалова, с которой он переписывался. Сначала в областном центре он встречается со своими бывшими сообщниками: Губошлёпом, Бульдей, Люсьен. Его зовут на новое дело…"

Видео дня

Тож головний герой фільму, який і зараз для росіян – взірець моралі та духовності, – відсидів на шконці багато років і з юних років не бачив матір. А коли ж йому за злочинами згадати про матір?

Так от, старенька бабуся, яка зіграла його матір, не знала, що вона грає. Її знімали прихованою камерою. Вона просто розповідала про свого сина-зека, якого не бачила багато років. Була дуже нещасна і щира…

Після зйомок фільму Шукшин купив їй продуктів, завіз дрова, дав грошей… Але менше ніж за рік він помер – не без допомоги оковитої, а бабуся взимку замерзла на печі.

Я не знаю, хто і коли знайшов її замерзле тіло, але це було в 1976 році в Вологодській області, яка : "…занимает одно из ведущих мест среди субъектов России по наличию лесосырьевых ресурсов. Леса Вологодской области занимают площадь 11,7 млн. гектаров, что составляет 81 % территории региона. Запас древесины превышает 1,6 млрд".

Все, що треба знати про радянську мораль і економіку, радянську владу і "небайдужих" радянських людей… а також романтизацію "уголовщини", яка відригнулася в 90-х і плекається й досі шансоном.

А ще про нашу пропаганду, яка не чинить опір російським рікам брехні.

Ще в 2014 році треба було зупинити оцей ностальгічний шабаш по совку.