Суд впервые признал законным переход общины из УПЦ МП в ПЦУ: какие могут быть последствия

Верховный суд принял решение, которым признал законным переход религиозной общины из Украинской православной церкви московского патриархата в Православную церковь Украины. Как отметили в суде, такое решение принято впервые.

"В этом деле сформулированы выводы относительно понятия религиозной общины, критериев членства в ней, способа реализации права религиозной общины изменить подчинение в канонических и организационных вопросах", - отметили в суде. Также впервые определены основания для вмешательства суда в такие дела.

Речь идет об общине села Калиновка в Житомирской области. Прихожане решили добровольно изменить каноническую принадлежность, но их решение было обжаловано в суде. Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении иска отказали. Дело пошло в Большую палату Верховного суда.

"В целом важность этого решения для продолжающегося с 2019 года процесса перехода религиозных общин Украины из УПЦ МП в ПЦУ трудно переоценить. Оно станет прецедентным для всех других подобных споров и придаст уверенность в законности такого перехода религиозным общинам, которые еще затрудняются принимать соответствующие решения", – заявили адвокаты ПЦУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ПЦУ обратилась к Румынскому и Вселенскому патриархам с заявлением о наличии в нашей стране православного румынского викариата для румыноязычных приходов. Таким образом, украинская церковь ответила на решение румынского Синода относительно объединения румынских православных общин в Украине в одну юридическую организацию.