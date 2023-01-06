Суд вернул под стражу женщину, которая корректировала вражеский огонь и сдавала оккупантам позиции ВСУ в Харькове

Женщину, подозреваемую в корректировке российского огня по Харькову, снова вернули под стражу. Такое решение принял суд апелляционной инстанции, она пробудет за решеткой до 19 февраля 2023 года.

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Ранее суд первой инстанции освободил подозреваемую из-под стражи под залог почти в полмиллиона гривен, прокуратура же подала апелляционную жалобу, добиваясь ареста для нее без права внесения залога. Об этом сообщает "Общественное Харьков".

По данным издания, апелляционную жалобу по делу Дарьи Крыгиной, обвиняемой в корректировке огня РФ по Харькову, суд удовлетворил частично. Женщине продлили содержание под стражей до 19 февраля 2023 года без определения залога.

"Мы не соглашаемся с этим решением, но будем его выполнять. Мы продолжаем настаивать, что она невиновна. Сейчас есть соответствующие выводы по результатам экспертизы полиграфа, которые указывают, что она никаких преступлений не совершала. Мы придерживаемся этой позиции. Выполняем все обязанности, которые были возложены предыдущим постановление", — цитирует "Общественное" комментарий адвоката подозреваемой Александра Дударева.

Напомним, по данным Службы безопасности Украины, Данья Крыгина, приехавшая в Харьковскую область с временно оккупированной территории Украины, передавала координаты и помогла армии РФ скорректировать огонь по образовательным, медицинским, торговым объектам и жилым кварталам в центре Харькова. Для связи с оккупантами так называемой "ЛНР", по данным СБУ, она использовала своего дядю, оставшегося на оккупированной части Луганщины.

В результате ракетных обстрелов, в корректировке которых подозревают женщину, погибли и ранены мирные жители Харькова.

23 декабря Дзержинский районный суд Харькова разрешил выйти под залог в полмиллиона Дарьи Крыгиной, которая сдавала позиции Вооруженных сил Украины и координаты критической инфраструктуры в Харькове.

Сама Крыгина своей вины не признает, ее защита утверждает, что доказательства по делу якобы были сфальсифицированы. На время следствия адвокаты Крыгиной требовали для нее домашнего ареста, в то время как прокуратура настаивала на содержании под стражей без возможности выхода под залог, поскольку в правоохранительных органах предвидят риск, что она может скрыться на временно оккупированных территориях, где у нее остались родственники.

Харьковские СМИ писали, что 29-летняя уроженка Луганской области Крыгина училась в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого, ее сокурсником был заместитель главы Харьковского областного совета Богдан Малеваный, у которого нашли паспорт гражданина России.

"Диплом юристки-международницы в т.н. "ЛНР" Крыгиной не понадобился. И даже кандидатская не помогла. Она пыталась продавать кондитерские изделия, устроилась в маркетинговое агентство для работы в оккупированном Луганске, работала дизайнером. Крыгина активно ездила на оккупированную территорию, была в Ялте, в прошлом году ездила в Москву. После начала полномасштабного военного вторжения РФ в своих соцсетях она написала, что "нашла плюсы в обстановке". Похоже, это была работа на российские спецслужбы", – писали харьковские журналисты.