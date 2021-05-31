Подозреваемого в госизмене Шария лишили статуса беженца в Литве и признали персоной нон грата – СМИ

Литва якобы лишила статуса беженца блогера Анатолия Шария, подозреваемого в Украине в госизмене, аннулировав все документы. Предварительно, его также объявили в стране персоной нон-грата.

Об этом в понедельник, 31 мая, сообщила "Европейская правда", ссылаясь на информированный источник, "которому известно о ходе процесса". Как пишет УП, такое решение было принято уполномоченными органами 10 мая 2021 года.

Сразу после этого адвокаты Шария сделали запрос, чтобы изучить основания решения, им были переданы соответствующие материалы. Заявляется, что блогер пользуется услугами одной из самых дорогих адвокатских компаний в Литве.

Источник журналистов отметил, что Шарий получил статус беженца в 2012 году.

"Это было во времена [Виктора] Януковича, когда казалось, что он бежит от режима Януковича", – сказал собеседник ЕП.

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В СМИ отметили, что им не известно, воспользовался ли Шарий правом на обжалование решения литовских властей.

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