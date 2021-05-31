Подозреваемого в госизмене Шария лишили статуса беженца в Литве и признали персоной нон грата – СМИ
Литва якобы лишила статуса беженца блогера Анатолия Шария, подозреваемого в Украине в госизмене, аннулировав все документы. Предварительно, его также объявили в стране персоной нон-грата.
Об этом в понедельник, 31 мая, сообщила "Европейская правда", ссылаясь на информированный источник, "которому известно о ходе процесса". Как пишет УП, такое решение было принято уполномоченными органами 10 мая 2021 года.
Сразу после этого адвокаты Шария сделали запрос, чтобы изучить основания решения, им были переданы соответствующие материалы. Заявляется, что блогер пользуется услугами одной из самых дорогих адвокатских компаний в Литве.
Источник журналистов отметил, что Шарий получил статус беженца в 2012 году.
"Это было во времена [Виктора] Януковича, когда казалось, что он бежит от режима Януковича", – сказал собеседник ЕП.
В СМИ отметили, что им не известно, воспользовался ли Шарий правом на обжалование решения литовских властей.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
16 февраля Шарию было сообщено о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
25 февраля суд разрешил правоохранительным органам задержать известного блогера. Шарий внесен в базу лиц, скрывающихся от органов власти.
В марте Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу о запрете деятельности политической силы "Партия Шария".