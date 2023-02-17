'Суд' в Крыму приговорил к 8,5 годам экс-командира корабля 'Славутич', похищенного оккупантами в Геническе. Фото

В российском "суде" в Джанкое (Крым) вынесли приговор бывшему капитану корабля ВМС Украины "Славутич" Алексею Киселеву. Его приговорили к 8,5 годам лишения свободы.

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Об этом сообщает правозащитная инициатива "Крымский процесс", корреспондент которой присутствовал на судебном заседании. Напомним, что летом прошлого года Киселев был похищен из своего дома в оккупированном РФ Геническе.

Его вывезли в СИЗО Симферополя, где мужчину подвергали пыткам. Экс-капитана обвиняли по статье 208 УК РФ за членство в крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана и организацию "морской блокады" Крыма 2015-2016 годов.

Судья Лилиана Соловьева признала украинского офицера виновным. Первый год из 8,5 он должен отбывать наказание в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима.

Адвокаты Алексея Киселева планируют обжаловать вынесенный ему приговор. Они намерены обратиться в суд апелляционной инстанции.

"Крымский процесс" сообщает, что один из свидетелей в ходе судебного разбирательства не подтвердил, что Киселев был членом добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана. А второй свидетель обвинения признал, что он подписал показания, составленные сотрудником следственных органов, даже не читая их.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 22 июля 2022-го года оккупанты похитили Алексея Киселева, капитана 1-го ранга запаса, бывшего командира корабля управления ВМС Украины "Славутич", который в последние годы жил и занимался общественной деятельностью в Геническе.

– Бывший капитан и активист подвергался пыткам, в том числе током, но за несколько месяцев к нему ни разу не допускали медицинских работников для осмотра. Киселев объявил голодовку в симферопольском СИЗО.

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