Суд снял арест с имущества 'Белоруснефти': Украина может потерять не менее 1,5 млрд грн

Киевский апелляционный суд снял арест с части активов "Сервис Ойл", дочерней компании белорусской нефтегазодобывающей госкомпании "Белоруснефть". Таким образом, Украине хотят помешать национализировать буровые станки и остальное оборудование страны-соучастницы агрессии.

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Постановление суда опубликовано в Едином реестре судебных решений. Арест с части активов был снят 1 мая, а уже 26 июля суд рассмотрит отмену ареста со всего остального имущества.

Это может привести к потере Украиной возможности актива не менее 1,5 млрд гривен.

Важно понимать, что "Беларусьнефть" важна для самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко настолько же, как "Газпром" для диктатора Владимира Путина.

Напомним, 13 июля белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что напряженность на границе с Украиной после значительной эскалации ситуации "некоторое время назад" была ликвидирована. Он также поручил отвести войска на южных рубежах Беларуси в места постоянной дислокации.

При этом самопровозглашенный президент РБ сказал, что Беларусь не хотела этого обострения, и оно ей совершенно не нужно.

Как сообщал OBOZ.UA, с 19 июля в Беларуси был введен безвизовый режим с 35 странами Европы, который будет действовать до конца 2024 года. Отмечается, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко согласился на такой шаг "в целях дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия страны".

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