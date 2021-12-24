Суд разрешил снять с Антоненко электронный браслет, но продлил ночной домашний арест

Шевченковский районный суд Киева продлил домашний арест подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко в виде ночного домашнего ареста еще на два месяца. При этом подсудимому позволено снять электронный браслет, который в онлайн-режиме отслеживает его перемещение.

Об этом сообщили журналисты "Укринформа", ссылаясь на комментарии из зала суда. С круглосуточного на ночной суд изменил меру пресечения в отношении Антоненко еще в сентябре 2021 года.

"Суд постановил: ходатайство прокурора о продлении Антоненко срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить частично. Продлить Антоненко меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток — с 23:00 по 6:00. Срок действия меры пресечения установить 2 месяца - по 24 февраля 2022 включительно", – прокомментировала новое решение судья Оксана Голубь.

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Следующее заседание по данному производству назначено на 21 января 2022 года. Кроме Антоненко, ночной домашний арест продлен и для другой подозреваемой Юлии Кузьменко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на фоне судебных разбирательств по делу об убийстве Павла Шеремета подозреваемый Андрей Антоненко венчался с супругой, с которой прожил в браке почти 15 лет.