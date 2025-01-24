Суд продолжил арест главы Хмельницкой МСЭК, но изменил размер залога: о какой сумме идет речь

Высший антикоррупционный суд продлил почти до конца марта 2025 года срок содержания под стражей главы Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), подозреваемой в незаконном обогащении. В то же время ей уменьшили альтернативу в виде залога с 280 до 260 миллионов гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, не указывая фамилии фигурантки. В то же время известно, что речь идет о депутате облсовета Татьяне Крупе, которой раньше суд уже уменьшал размер залога – с 300 до 280 млн грн.

В ведомстве отметили, что на заседание 23 января следственный судья частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и продлила меру пресечения в виде содержания под стражей, примененную ранее к главе Хмельницкой областной МСЭК.

"Срок действия – 60 суток, то есть до 23 марта 2025 года включительно. Вместе с тем следственный судья определила другой размер залога, который составляет 260 млн грн", – говорится в сообщении.

В случае внесения залога в определенном размере, будет считаться, что к подозреваемой избрана мера пресечения в виде залога.

Кроме этого, ей будет запрещено покидать пределы Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда, а также общаться с лицами, указанными в постановлении. Также она должна будет сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства, а еще сдать в уполномоченный орган свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

"В соответствии с ч.1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", – добавили в ВАКС.

Напомним: еще в октябре 2024 года Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора разоблачили главу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу на незаконном обогащении. Во время обысков у нее обнаружили $6 млн наличных, украшения и брендовые вещи. Чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив в окно две сумки из $500 тыс. Женщину задержали и отправили под арест на 60 суток.

Согласно материалам суда, в 2017 году Крупа получила в дар от своего племянника магазин стоимостью более 200 тыс. грн. А пять лет спустя, уже во время полномасштабной войны, она продала его в 90 раз дороже – за 18 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, после разоблачения Татьяны Крупы на Хмельнитчине взялся проверять законность статуса инвалида у чиновников, получивших его по решению МСЭК. Так, только трое из 73 хмельницких прокуроров подтвердили инвалидность, а в девяти она оказалась фальшивой, еще 56 прокуроров должны были пройти проверку.

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