Суд поставил точку по делу блогерши Di.rubens, сбежавшей в Россию: она требовала взыскать 150 тыс. грн с офицера ВСУ и Минобороны

Украинский суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы блогерши Di.rubens – Таисии Маламан (Онацкой) в отношении офицера ВСУ Анатолия Штефана ("Штирлица") и Минобороны. Скандальная тиктокерша, которая несколько лет назад "прославилась" выбором именно РФ из всех государств, а с полномасштабным вторжением выехала туда, требовала взыскать с них 150 000 гривен.

Видео дня

Точку в этом 3 мая поставил Кассационный гражданский суд Верховного суда Украины. Об этом сообщил полковник армии и в то же время блогер, опубликовав видео с поведением Di.rubens, иллюстрирующим финал истории (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Анатолий Штефан напомнил, как в 2021 году блогерша подала на него и Министерство обороны Украины иск, в котором просила суд признать недостоверными высказывания военного относительно ее скандального видео. Речь идет о ролике, где она, стоя на Аллее Небесной Сотни в Киеве, несколько раз делала выбор в пользу России, в том числе и по сравнению с родной Украиной.

Он вызвал возмущение в сети и девушка поспешила удалить его, однако видео успел распространить "Штирлиц". Затем Маламан назвала военного "позором украинской армии" и пошла в суд потребовать с офицера ВСУ и Минобороны моральный ущерб, который оценила в 150 000 грн.

В ходе судебных заседаний было доказано, что истец является публичным лицом, а потому в отношении нее разрешается более широкая критика, чем в отношении обычного гражданина. Также блогерша не смогла доказать, что высказывания Анатолия Штефана как-то унизили ее "честь, достоинство и деловую репутацию".

Di.rubens не добилась своего, скандалы вокруг нее забылись с полномасштабной войной, которую развязало против Украины государство-террорист Россия. Сама же девушка повторила свой выбор в пользу РФ и за несколько дней до вторжения переехала к оккупанту.

С территории РФ она начала дискредитировать украинскую армию, а вместе с ней подала очередную жалобу в украинский суд. В частности, в январе 2023-го Таисия Маламан требовала "принять необходимые меры по прекращению со стороны Штефана А. В. преследования и угроз физической расправой".

По словам "Штирлица", ныне Кассационный гражданский суд наконец-то поставил точку в этой истории, отказав блогерше в удовлетворении жалобы и оставив в силе решение судов низших инстанций.

"ПС. Используя свою электронную подпись, она сознательно отвлекает силы и средства обороны от выполнения задач, связанных с защитой Родины. Также она принимает участие в информационной компании по дискредитации ВСУ и военнослужащих в целом… Краткое видео истории и, надеюсь, финала. Слава Украине и ее воинам! Искренне благодарю адвокатов, которые помогали бороться!" – подытожил Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, "вице-мис Киева" Наталья Бакай (Козыцкая), долгие годы живущая на московской Рублевке, заявила, что Россию невозможно победить. Женщина, которая называет себя блогершей, выдала в соцсетях порцию пропагандистского бреда о родной стране, войне и президенте Владимире Зеленском.

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