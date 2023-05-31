Суд по делу 'Галинвест' продолжается: что не так с иском мэрии Львова и почему разгорелся скандал

Во вторник, 30 мая, Западный апелляционный хозяйственный суд Львова провел очередное заседание по апелляционной жалобе Львовского городского совета в Общество с ограниченной ответственностью "Совместное украинско-австрийское предприятие "Галинвест". Предметом спора является земля и имущество общей стоимостью более 500 млн. гривен.

Видео дня

Они, как утверждает мэр города Андрей Садовый, были украдены у Львова. 29 мая он опубликовал видеообращение к генеральному прокурору с просьбой о защите общины города. Однако в ООО "Совместное украинско-австрийское предприятие "Галинвест" обвинили его в манипуляции, о чем говорится в открытом письме общества, опубликованном на сайте NTA.

"Садовый в видеообращении утверждал, что "Галинвест", владелец Холодило, бывший комсомольский деятель, в начале Независимости обманул городские власти, областные власти и переписал на себя земли, имущество. Речь идет о территории, где был расположен рынок "Добробут", очень много недвижимости – 500 млн грн в нынешних ценах", – напомнили слова мэра в "Галинвесте".

Там подчеркнули, что земельный участок им был предоставлен Львовским горсоветом еще в 1993 году, что подтверждено информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, однако Садовый не видел в этом проблематики целых 15 лет на должности городского головы. Также в ООО отметили, что у мэра "короткая память", потому что годы дружбы с "другом города", подсанкционным российским олигархом Михаилом Фридманом, почему-то исчезли из его памяти.

"Напомним, все, что происходило с рынком "Добробут", лежит в плоскости юридических процедур, реализованных на основании решений соответствующих органов Львовского городского совета и соответствующих судебных решений. Украина — правовое европейское государство, действующая в нашем государстве система права обязывает всех граждан придерживаться "буквы" Закона. Требование соблюдения законов касается также городского председателя Львова Андрея Садового", - говорится в открытом письме "Галинвеста".

"Вызывает возмущение то, что Андрей Садовый обвиняет ООО "СУАП "ГАЛИНВЕСТ" в нанесении ущерба львовской общине на мифическую сумму - полмиллиарда гривен из-за якобы присвоения коммунальной земли". Это откровенная неправда, ведь земельный участок все время находился и в дальнейшем находится в собственности Львовского городского совета", - добавили в ООО.

"Мы также полностью отвергаем манипуляцию Садового о том, что общество было зарегистрировано в Москве", - отметили в компании, заметив, что указанное обстоятельство использовано мэром исключительно как манипулятивное с целью увязки со страной агрессора. Однако единственным учредителем ООО "СУАП "ГАЛИНВЕСТ" является австрийская фирма "ОСТ-ИНВЕСТ-УНД-БАУПРОЕКТМЕНЕДЖМЕНТ-Г.М.Б.Х".

"Требуем от городского головы Львова Андрея Садового воздержаться от манипулятивных влияний на время рассмотрения дела Западным апелляционным хозяйственным судом, поскольку у них нет никакой правовой основы, а есть популистское содержание дискредитировать нашу компанию в глазах общественности", призвали в компании.