Суд отменил выплаты семье погибшего экс-командира добровольческого батальона 'Харьков-1' Янголенко

Первый апелляционный административный суд Днепра отменил выплаты семье погибшего экс-командира добровольческого батальона "Харьков-1" Сергея Янголенко. Таким образом суд отклонил решение первой инстанции и оставил родных защитника без выплат.

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Суд не принял во внимание некоторые пункты Закона Украины "О национальной полиции". Об этом в Facebook сообщила жена погибшего Ольга Янголенко.

По ее словам, апелляционный административный суд Днепра не учел, что согласно ст. 2 Закона Украины "О национальной полиции", задачами полиции является предоставление полицейских услуг в сферах обеспечения публичной безопасности и порядка, а также защита прав и свобод человека, интересов общества и государства.

"То есть защита Родины от агрессора – не является охраной прав и свобод людей, проживавших в с. Мала Рогань, где погиб Янголенко??? На это решение уже подана кассация в Кассационный административный суд в составе Верховного суда. Уже определена коллегия судей: Кравчук В.М. (председательствующий судья), Стеценко С.Г., Стародуб О.П", – написала жена защитника.

Также она подчеркнула, что по мнению адвоката в первую очередь нужно надеяться на то, чтобы Кассационный административный суд в составе Верховного суда вообще принял к рассмотрению кассацию, а уже потом на положительное решение в пользу семьи погибшего защитника. При этом женщина отметила, что сейчас Верховный суд по формальным основаниям игнорирует и не принимает к рассмотрению 90% поступающих им кассаций.

Напомним, экс-командир батальона "Харьков-1" Сергей Янголенко погиб бою с российскими оккупантами весной 2022 года.

Ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевщины Руслан "Смуглый" Исмаилов. Он был командиром отделения пулеметного взвода стрелкового батальона.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб офицер из Житомирской области. Виталию Лещенко навеки останется 22 года.