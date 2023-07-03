Суд оставил под стражей экс-заместителя министра Лозинского, пойманного на взятке: детали дела

В понедельник, 3 июля, апелляция Высшего антикоррупционного суда рассматривала иск защиты бывшего замминистра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, обвиняемого во взяточничестве. Его не удовлетворили, экс-чиновника оставили под стражей.

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Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции. Отмечается, что адвокат бывшего замминистра ходатайствовал о том, чтобы изменить меру пресечения.

Лозинского подозревают в получении взятки в размере 400 тысяч долларов за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам. По данным САП, он якобы лоббировал заключение договоров с подконтрольными фирмами, продававшими оборудование по завышенным ценам.

Напомним: Лозинский был задержан сотрудниками НАБУ и САП благодаря оперативному проникновению в состав организованной преступной группировки. Правоохранители разоблачили и пресекли ее деятельность по хищению государственных средств.

Задержанному Лозинскому инкриминируют нарушение ч. 4 ст. 368 и ч. 5 ст.191 УК Украины – ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 21 января стало известно, что НАБУ задержало Лозинского на взятке. В Министерстве инфраструктуры Украины пообещали, что Лозинский будет уволен с должности, а само ведомство оказывает полное содействие следствию;

– после коррупционного скандала Кабмин уволил Лозинского с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

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