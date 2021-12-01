Суд оштрафовал жителя Калуша за карикатуру с Зеленским: детали решения

В Калуше (Ивано-Франковская область) осудили местного жителя Артема Дерминджяна за то, что он опубликовал в сети карикатуру на украинского президента Владимира Зеленского. Его оштрафовали на 255 гривен.

Кроме того, мужчина должен уплатить 454 грн судебного сбора. Такое решение принял судья Любомир Юрчак в Калушском горрайонном суде, говорится на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Инцидент произошел в конце сентября 2021 года. Дерминджян опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook изображение Зеленского с нарисованной на лице нацистской символикой в виде свастики.

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Случай суд квалифицировал как "распространение ложных слухов, которые могли вызвать панику среди населения". Речь идет о ст. 173-1 КУоАП. В решении говорится, что аккаунт Дерминджяна был обнаружен случайно – при осмотре соцсетей.

Во время заседания суда мужчина признал свою вину, однако мотива и причины таких действий не назвал.

Напомним: в Ивано-Франковской области осудили мужчину, который угрожал украинскому президенту Владимиру Зеленскому. 29 декабря 2020 года он по телефону матери направил СБУ сообщение о готовящемся покушении. Мужчина получил 3 года и 1 месяц лишения свободы.

Как сообщил OBOZREVATEL, в Одессе грабителя приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком. Его также обязали читать произведения Льва Толстого и Ивана Франко.