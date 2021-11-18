Перевоспитание классикой: судья из Одессы присудил молодому вору прочесть Толстого и Франко

В Одессе грабителя осудили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком. Его также обязали читать произведения Льва Толстого и Ивана Франко.

Такой приговорвынес судья Александр Гарский, представитель Малиновского районного суда Одессы, передает Думская. Как установило следствие, обвиняемый украл из квартиры своего знакомого мобильный телефон и 50 гривен.

Его вычислили по камерам видеонаблюдения. Общая сумма ущерба составляла 903 грн 33 копейки.

Потерпевший во время заседания попросил суд не наказывать виновника строго. В то же время сам обвиняемый заявил, что вину признает, а также признался, во во время преступления был в состоянии алкогольного опьянения, что считается отягчающим обстоятельством.

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Отметим, это не первое подобное решение судьи Гарского. В октябре он рассматривал дело о краже двумя парнями автомагнитолы и других предметов из автомобилей "ВАЗ 21043" и "ГАЗ 3110". Отмечается, что парни раскаялись, признали свою вину и активно способствовали расследованию.

В итоге они получили условный срок, и их также обязали читать книги, а арест имущества отменили. В частности, как говорится в судебном решении, им нужно было прочитать повесть "Приключения Тома Сойера" и "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена, повесть "Белый Клык" Джека Лондона, стихотворение Тараса Шевченко "Проходят дни, проходят ночи...".

"Именно благодаря таким произведениям у ребенка и должны создаваться образы прекрасного, лучшего, которые он будет нести через всю жизнь. И если человек был лишен такого прекрасного в детстве, нужно компенсировать ему такие знания в настоящем. Фактически это вопросы духовного развития человека, вопросы любви к ближнему и уважения права собственности", – говорится в решении.

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