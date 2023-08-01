newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Суд назначил мизерное наказание пассажиру Range Rover, слушавшему песни Лепса в центре Львова

Марина Погорилко
Общество
2 минуты
375
Суд назначил мизерное наказание пассажиру Range Rover, слушавшему песни Лепса в центре Львова

Галицкий районный суд Львова "наказал" Лукьяна Зайцева, который вместе с друзьями в машине громко слушал песни российского исполнителя Григория Лепса в центре города. Он признан виновным в мелком хулиганстве по ст. 173, парню назначен мизерный штраф в размере 51 грн.

Видео дня

Об этом сообщило издание Zaxid.net. На судебное заседание Зайцев не явился.

Отмечается также, что молодой человек должен оплатить еще 537 грн судебных издержек. Постановление может быть обжаловано в апелляционном суде.

Суд назначил мизерное наказание пассажиру Range Rover, слушавшему песни Лепса в центре Львова

Напомним: инцидент во Львове произошел еще в мае. По городу в течение дня разъезжала машина премиум-класса на днепропетровских номерах, из колонок которой на всю улицу играли песни российского артиста-пропагандиста Григория Лепса. В ответ на замечания прохожих молодой водитель только грубил.

Суд назначил мизерное наказание пассажиру Range Rover, слушавшему песни Лепса в центре Львова
Суд назначил мизерное наказание пассажиру Range Rover, слушавшему песни Лепса в центре Львова

"Попробовал выбить мне из рук телефон, сбил с меня фуражку, а потом пытался ударить в лицо. Я уклонился, поэтому он просто меня "черкнул". Это все исключительно на русском языке, под бранные слова и угрозы. То есть сразу агрессия, никакого диалога", – сообщил журналист Роман Гурский, сделавший замечание парню.

В итоге молодому человеку пришлось извиниться за свое поведение, которое он сам назвал недопустимым.

"Незнание закона не освобождает меня от ответственности. Сейчас мы едем в отделение полиции писать объяснительную записку", – сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Григорий Лепс с первых дней полномасштабного вторжения давал концерты, которыми поддерживал геноцид украинцев. Он заявлял, что доверяет и ценит Путина, поэтому считает его действия верными. Также 60-летний артист пообещал, что будет выплачивать российским военным миллион рублей за каждый подбитый танк Leopard. К этой акции присоединился его друг Николай Басков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!