Суд назначил мизерное наказание пассажиру Range Rover, слушавшему песни Лепса в центре Львова

Галицкий районный суд Львова "наказал" Лукьяна Зайцева, который вместе с друзьями в машине громко слушал песни российского исполнителя Григория Лепса в центре города. Он признан виновным в мелком хулиганстве по ст. 173, парню назначен мизерный штраф в размере 51 грн.

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Об этом сообщило издание Zaxid.net. На судебное заседание Зайцев не явился.

Отмечается также, что молодой человек должен оплатить еще 537 грн судебных издержек. Постановление может быть обжаловано в апелляционном суде.

Напомним: инцидент во Львове произошел еще в мае. По городу в течение дня разъезжала машина премиум-класса на днепропетровских номерах, из колонок которой на всю улицу играли песни российского артиста-пропагандиста Григория Лепса. В ответ на замечания прохожих молодой водитель только грубил.

"Попробовал выбить мне из рук телефон, сбил с меня фуражку, а потом пытался ударить в лицо. Я уклонился, поэтому он просто меня "черкнул". Это все исключительно на русском языке, под бранные слова и угрозы. То есть сразу агрессия, никакого диалога", – сообщил журналист Роман Гурский, сделавший замечание парню.

В итоге молодому человеку пришлось извиниться за свое поведение, которое он сам назвал недопустимым.

"Незнание закона не освобождает меня от ответственности. Сейчас мы едем в отделение полиции писать объяснительную записку", – сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Григорий Лепс с первых дней полномасштабного вторжения давал концерты, которыми поддерживал геноцид украинцев. Он заявлял, что доверяет и ценит Путина, поэтому считает его действия верными. Также 60-летний артист пообещал, что будет выплачивать российским военным миллион рублей за каждый подбитый танк Leopard. К этой акции присоединился его друг Николай Басков.