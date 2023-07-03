Суд избрал меру пресечения нардепу Алексееву: детали дела

Лычаковский районный суд Львова отправил под содержание под стражей на 60 суток народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Сергея Алексеева. Он подозревается в совершении мошеннических действий, что предусмотрено ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Впрочем, нардеп может внести залог в размере 2 млн 264 тыс грн и отправиться под домашний арест.

Алексеев возглавлял подкомитет в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности. По данным СБУ, он за 50 тысяч долларов обещал помочь иностранцу избежать экстрадиции.

Во время судебных слушаний подсудимый категорически отказался признавать свою вину и заверил, что никакого состава преступления в его деле нет. Он убежден, что его подставили.

"Это полицейская подстава. Нет и не было никакого преступления, потому что не было никакого мошенничества. Никого не обманули. Это была оплата услуг адвоката, работавших два года над защитой этого человека", – убеждал прокуроров и судью Алексеев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Голосеевский районный суд Киева отправил под домашний арест начальника Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука. Прокуратура подозревает его в служебной халатности.

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