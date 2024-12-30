Суд арестовал командира скандальной 211-й бригады: какой размер залога

В рамках нового подозрения по ч. 4 ст. 426 УК – бездействия военной власти, совершенной в условиях военного положения или в боевой обстановке, – командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олега Побережнюка взято под стражу. Чтобы выйти из СИЗО, фигурант может внести залог в размере 12 млн 112 тыс. гривен.

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Об избрании подозреваемому меры пресечения 30 декабря сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. Отметим, что сторона обвинения ходатайствовала об аресте с правом внесения залога в сумме 40 млн гривен.

Также прокуроры ОГПУ подали в суд ходатайство об отстранении военного от исполнения служебных обязанностей.

Напомним: как установило следствие, Побережнюк не реагировал на бесчеловечное обращение и пытки подчиненных ему военнослужащих.

Начиная с февраля по июль 2024 года, он знал о том, что подчиненный ему командир взвода, превышая полномочия, издевался над солдатами. Однако комбриг не инициировал вопрос привлечения офицера к ответственности.

Побережнюка повторно задержали 29 декабря.

Как писал OBOZ.UA:

– Первое подозрение Олегу Побережнюку касается привлечения воинов к строительству собственного дома в Хмельницкой области. Эти солдаты, находясь на дому, были включены в приказ на "командировку в зону боевых действий" и получали боевые выплаты.

– 19 декабря ему была избрана мера пресечения – арест на два месяца с возможностью внесения залога в сумме 908 тыс. 400 гривен. Он заплатил эти деньги и вышел из-под стражи.

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