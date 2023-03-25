''Стыдно, что там родилась'': жительница Чернигова из Бурятии шьет вещи для ВСУ и украинские мотанки. Видео

Жительница Чернигова Елена Бабенко, которая родилась в Бурятии (РФ), но уже больше тридцати лет живет в Украине, рассказала, что была шокирована нападением России. Женщина рассказывает, что ей стыдно показывать свой паспорт, где в графе место рождения указан город Улан-Удэ.

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Сейчас она активно помогает украинским воинам – шьет теплые вещи, матрасы, пояса и передает бойцам на фронт. Об этом сообщает Telegram-канал OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Елена Бабенко уже давно имеет гражданство Украины и старается разговаривать на украинском языке. Она вспоминает, что была шокирована, когда РФ решилась на полномасштабное вторжение в Украину.

Теперь женщине стыдно показывать свой паспорт, где в строке места рождения указан город Улан-Удэ в Бурятии.

"Я родилась в России. Треть своей жизни я прожила в Бурятии в городе Улан-Удэ. Неприятно была поражена нападение России на Украину. Где-то пересекали блокпосты, мне было очень стыдно показывать свой паспорт, где указано место рождение Бурятия. Очень стыдно. Старалась даже пальцем как-то прикрывать, чтобы никто не видел", - рассказала женщина.

Также женщина говорит, то не может найти адекватного объяснения агрессии РФ против Украины. При этом она добавила, что раньше никак не могла поверить в то, что Россия решится на войну против Украины.

"Где Украина, а где там Бурятия? Что мы им такого сделали тут, что они такую агрессию к нам проявляют. Не укладывается в голове. Я никогда не могла поверить, что Россия решится напасть на Украину, - говорит жительница Чернигова.

Сейчас она активно помогает Вооруженным силам Украины – шьет различные теплые вещи, пояса и даже матрасы. Также Елена Бабенко изготавливает куклы-мотанки, продает их, а средства передает на нужды украинской армии.

Напомним, диктатор Владимир Путин из Бурятии снова вещал о том, как "коварный" Запад пытается "уничтожить" Россию, а она "борется за существование своей государственности".

Как сообщал OBOZREVATEL, потери среди бурятов, которые воевали на фронте едва ли не самые большие в РФ. Часть из этих оккупантов умерли, часть вернулись домой без конечностей и покалеченные. Жительница Бурятии поделилась своим рассказом о том, как ее знакомые и земляки вернулись с "СВО".

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