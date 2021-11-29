Студенты Поплавского пожаловались на эксплуатацию: их заставляют приводить в КНУКиМ друзей. Видео

В Киевском национальном университете культуры и искусств (КНУКиМ) и в Киевском университете культуры (КУК) студенты пожаловались на то, что их заставляют агитировать школьников поступить в эти вузы. Такой якобы является задача на практике.

Соответствующее видео размещено в сети TikTok пользователем с ником infagto. На нем студенты обсуждают с преподавателями практику (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как рассказали студенты, 15 баллов из оценки составляет именно агитация выпускников.

"Ситуация: мы, студенты КНУКиМ и КУК 2 курса, сегодня начали проходить практику. И нам заявляют, что 15 баллов из общей оценки составляет агитация школьников на поступление. Это принудительная эксплуатация студентов: либо делаешь, либо максимум получаешь 85 баллов", – сказано в видео.

Видео дня

На кадрах показано общение студентов с преподавателями в онлайн-формате, в приложении ZOOM. Оно звучало так:

– У меня сейчас открыты критерии оценки практики студентов. В официальном документе, который вы направили, нет такого пункта, как "приведи друга". Это просто дополнительные оценки?

– Допишем.

– То есть "приведи друга" – это официальная составляющая наших ста баллов?

– Да.

– И если я не приведу вам друга, то это минус 15 баллов?

– Точно.

В заключительной части видеозаписи изображено голосовое сообщение, вероятно, одной из студенток, которая рассказала, что за отказ от агитации преподаватель пригрозил относиться "придирчиво".

"КУКовцы тоже взбунтовались. Он (преподаватель. – Ред.) сейчас им грозит тем, что будет придирчиво смотреть дневники, находить ошибки. Говорит, что все будет расписано красной ручкой, если не хотите идти агитировать школьников", – говорится в видео.

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