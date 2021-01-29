Студенты Черновицкого юридического колледжа прошлись под русский шансон. Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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Студенты Черновицкого юридического колледжа прошлись под русский шансон. Видео

Студенты Черновицкого юридического колледжа прошлись под песню российской шансон-группы "Бутырка" "А для вас я никто".

Видео изначально было опубликовано в Tik Tok. Его на своей странице в Twitter запостил блогер Александр Колым (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Студенты прошлись под песню "Бутырки".

На кадрах пятеро девушек смотрят в телефон, затем к ним подходит парень и под слова из песни "районный прокурор" уводит их.

"Черновицкий юридический колледж. Они что болеют одной болезнью?" – написал автор поста.

Twitter Александра Колыма.

В комментариях люди стали возмущаться, назвав это "дном" и "трэшем".

Некоторые пользователи отметили, что это последствия воспитания родителей. Другие считают, что учится такие студенты идут, чтобы приспособиться после этого.

Реакция пользователей.
Реакция пользователей.
Реакция пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в соцсетях всплыло видео с курсантками Харьковского национального университета МВД, где они танцуют под песню "Наколочки" в исполнении российской группы "Воровайки".

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