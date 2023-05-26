Строит дом в Словакии? СМИ узнали, где сейчас скрывается экс-председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олейник

Бывший председатель председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олейник, вероятно, находится в Словакии, где уже возводит себе дом. Поселиться экс-чиновник собрался якобы в курортном городке Блатница с населением менее 1000 человек.

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Об этом сообщило издание "Информатор" со ссылкой на информацию Telegram-каналов. Отмечается, что в общении с журналистами Олейник не опроверг своего пребывания за рубежом, однако сокрытие своего места пребывания объяснил расследованиями НАБУ по поводу деятельности экс-управления облсовета и заверил, что "имеет право на пересечение границы".

По данным СМИ, экс-председатель облсовета приобрел недвижимость в Словакии еще в 2015 году.

Известно, что Святослав Олейник работал заместителем председателя Днепропетровского облсовета. В 2019 году он был избран главой Днепропетровского областного совета, а до этого баллотировался в Верховную Раду от партии "За будущее".

В 2020 году НАБУ начало расследование против председателя Днепропетровского облсовета Святослава Олейника по ст. 366-1 "Декларирование недостоверной информации". Будучи субъектом декларирования, он привлек внимание стражей порядка тем, что в своей декларации не указал ни одного родственника, хотя по закону был обязан сделать это. Соответственно, он не указал и имущество близких.

Также в 2015 году Олийныка обвинили в махинациях на тендерах. Областная прокуратура информировала о передаче дела в суд, однако вскоре его закрыли, наказание не понес никто.

Напомним, ранее политолог Алексей Голобуцкий обратил внимание, что действующий депутат и экс-председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олейник, находясь в Словакии, заявил о необходимости мирных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, в начале мая депутат опубликовал пост с призывом к мирным переговорам – чтобы Украина прекратила боевые действия и учла интересы РФ.

По данным политолога, Олейник имеет гражданство другой страны и уехал в ЕС не с украинским паспортом.

Как сообщал OBOZREVATEL, блогер и журналист Денис Казанский раскритиковал Олейника за желание компромисса из РФ. Он назвал пост экс-председателя облсовета "безграничным скотством", свидетельствующим о готовности оправдать преступления агрессора.

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