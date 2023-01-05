Украина вернула ''военную'' аккредитацию датской журналистке Матильде Кимер

СБУ возобновила "военную" аккредитацию датской журналистке Матильде Кимер, ранее влившейся в скандал. Теперь она снова может проводить журналистскую деятельность в районах ведения боевых действий и военных объектах.

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Об этом сообщил начальник управления взаимодействия со СМИ и общественностью аппарата главы Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко в ответ на запрос Национального союза журналистов Украины. При этом в ведомстве подчеркнули, что СБУ не запрещало Матильде Кимер въезжать в Украину, а "отказ в аккредитации может быть осуществлен без объяснения причин".

Отмечается, что в письме, которое поступило 5 января в НСЖУ, сказано, что СБУ не запрещала журналистке въезд в нашу страну. В районы ведения боевых действий и на военные объекты могут быть допущены только представители СМИ, которые получили соответствующую аккредитацию.

Во время проведения аккредитации СБУ дает заключение на соответствующее обращение Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины. Окончательное решение о предоставлении (отмене) аккредитации представителю средств массовой информации принимает указанное управление. При принятии решения учитывается ряд факторов, включая риски для национальной безопасности и обороны Украины, соблюдение или нарушение журналистом правил работы представителя средства массовой информации в районе ведения боевых действий и т.д.

Отказ в аккредитации может быть осуществлен без объяснения причин. В то же время, ранее принятое решение может быть пересмотрено в установленном порядке.

"Журналистке Матильде Кимер соответствующая аккредитация возобновлена", – говорится в ответе СБУ.

Напомним, "военная" аккредитация Кимер была отменена из-за предположения, что журналистка могла сотрудничать с министерством обороны российской федерации.

Причиной лишения аккредитации стал приезд журналистки в Николаев в июле 2022 года. В СБУ отметили, что там журналистка оказалась в месте, где не должна была, и пыталась снять репортаж об оружии, о котором даже нельзя говорить. Также отмечалось, что она находилась в оккупированных частях Украины, в частности, в Крыму и Донецкой/Луганской областях, с нарушением украинского законодательства.