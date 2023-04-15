Что вы знаете о демократии? Вот в СССР была демократия да демократия. Советская конституция была самой демократичной в мире. В нем гарантировалось право на свободу вероисповедания: хочешь в православный храм ходить молиться – ходи, хочешь в католический – пожалуйста. И в синагогу путь открыт.

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І якщо ти бажаєш відстояти всенощну, посвятити паску та крашанки, а потім відсвяткувати Великдень – будь ласка. Ніхто тобі не забороняє.

Але, як у тому старому брутальному анекдоті, є нюанс.

По-перше, біля церков, костьолів і синагог по святах ходили комсомольсько-комуністичні патрулі. Ні, вони не заарештовували усіх підряд. Вони ловили жовтенят, піонерів, комсомольців та комуністів, які ризикнули відвідати службу. Бо політика їх громадсько-політичних добровільних об`єднань дозволяла лише одну віру – у комунізм.

А в СРСР 99% людей віком до 28 років – жовтенята, піонери, комсомольці. А після 28 років ще якась частина – комуністи. Якщо тебе спіймали на відвідуванні церкви або хрещенні своєї дитини – ти вилітав з комсомолу. А якщо ти не комсомолець – для тебе закрито шлях до вишів і технікумів і до деяких видів роботи. І до державної служби. Максимум, що на тебе чекає – посада штукатура, ГРОЗа на шахті, водія самоскиду, швачки-мотористки або мотальниці пряжі. І все по закону.

А ще на Великдень в СРСР влаштовували "воскресники". Дерева білити, вулиці мести, торішнє листя збирати. Що? Свято? Яке таке свято? І взагалі це "совпадєніє".

При цьому усі все розуміли й усі все одно пекли паски та робили крашанки. І коли напередодні Великодня з магазинів розмітали кекси, все було зрозуміло.

До слова. Кажуть головний комуніст Радянського Союзу, "дорогий" Леонід Ілліч Брежнєв теж був віруючою людиною. Відпускав з роботи на великі свята прибиральницю свого кабінету тітку Машу, щоб та могла відстояти у храмі церковну службу, давав їй гроші на свічки та просив помолитися за його душу. За словами очевидців під час похорону Брежнєва вдова генсека поклала в труну покійного маленьку іконку. Стверджують, що Брежнєва навіть відспівували в одному із храмів Москви. Щоправда, за зачиненими дверима.

За правилами Брежнєва мали б виключити з партії, позбавивши усіх партійних посад. Але... І він не один такий був на вищих щаблях радянської влади – таємно віруючий.

Країна парадоксів.