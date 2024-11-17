Стоим бок о бок с нашими воинами: Порошенко на Востоке встретился с собратьями, воюющими с первых дней великой войны

Петр Порошенко передал рекордную партию FPV-дронов и техники в 27 бригад и батальонов сил обороны на восточном фронте. По словам пятого президента, здесь решается судьба нашего государства, поэтому помощь армии – единственное, что сейчас важно.

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Об этом Порошенко рассказал в соцсетях.

А еще такие поездки – это трогательные, эмоциональные фронтовые встречи с собратьями, с первых дней полномасштабного вторжения снова взяли в руки оружие и пошли на войну.

Депутат Киевсовета Александр Погребиский – сейчас командир батальона. Эксочельщик Тернопольской ОГА Степан Барна – командир взвода БПЛА. Профессиональный разведчик и комбат Андрей Подлесный, "Безумный кот" старший лейтенант Алексей Петров – этим опытным офицерам есть о чем поговорить с Порошенко. Прежде всего – о ситуации на передовой и потребностях подразделений. Как всегда в дефиците качественные FPV-дроны, "мавики", шины, транспорт и РЭБ.

"Уже завтра эти дроны пойдут в бой. Свирепые FPV-шки будут гонять по линии столкновения, поражая гребаных окупантов! Безусловно, не каждый дрон сможет уничтожить цель. Но когда в твоем подразделении есть средства поражения с небольшим запасом, то простора для военного креатива гораздо больше", – написал Алексей Петров в Facebook.

"Хорошо знакомые, родные лица. Степан Барна, собиравший на БПЛА Heavy Shot для своей 10-й отдельной десантно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Мы закрыли половину суммы сбора, и его ребята уже забрали дроны прямо из нашего офиса. Договорились встретиться уже на Востоке – и вот мы здесь с сотней дронов "Вирий" 8'', модулями для РЭБ, десятком обогревателей и шинами для бригады", – рассказывает Порошенко.

"Встречает нас и офицер батальона беспилотных систем 60-й ОМБр Петр Киян. Очень доволен РЭБом, который мы передали месяц назад для защиты экипажа дрона-бомбардировщика (россияне их еще называют Баба Яга). Для выездов пригнали ребятам новенький пикап Mitsubishi L, также отгрузили сотню дронов, десяток обогревателей и более полутора сотен шин", – написал Порошенко.

"Делаем свой посильный вклад и в строительство фортификаций – то, на что государство махнуло рукой. Четырьмя новенькими экскаваторами будут пользоваться в 77 ОАЭМБр, 92 ОШБр, 229 отдельном батальоне логистики и 48 ОАБр. Это им вдобавок к стандартному набору в этой передаче — сотни дронов, РЭБа "Шатро", обогревателей и шин", – объясняет Порошенко.

Потребность в наших передвижных авторемонтных мастерских и стирально-душевых комплексах тоже не уменьшается. Поэтому привезли два ПАРМа для 44-й отдельной механизированной бригады и две бани для 1-й отдельной танковой бригады", – отмечает пятый Президент.

"Я не знаю, что бы войско делало без помощи от Порошенко. Действительно не знаю. Потому что помощь от Алексеевича, или, как говорят военные, "от Пороха", это не миллионы, а… миллиарды гривен. Помощь подразделениям ДШУ, морской пехоты, Сухопутным войскам, Силам Специальных Операций, Воздушным Силам и так далее. Вчера, позавчера, сегодня, завтра и послезавтра, – констатирует Алексей Петров.

"Мы стоим бок о бок с нашими воинами, боремся за наше государство — другого пути быть не может", – резюмирует Петр Порошенко.