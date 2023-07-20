Сто картин. Настоящие истории любви: в Украине стартовал благотворительный проект для жен погибших героев

В Украине стартовал благотворительный проект "Сто картин. Настоящие истории любви". Его целью является создание женами погибших героев неповторимого сборника картин, которые олицетворяют их реальные истории любви и помогают получить реабилитацию через искусство.

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Планируется написание женщинами 100 картин на мастер-классах с профессиональным художником Олегом Юровым. Мастер научит и поможет создать картину, которая передаст невероятные чувства и личную историю любви, которую женщина сохранила навсегда в своем сердце.

Все 100 картин войдут в книгу, которая выйдет в конце проекта. А также будут организованы выставки картин – сначала в Украине, а затем за границей. Проект будет представлен в Европе.

Уже написали 30 таких работ. Их планируется оформить в первую выставку.

Приобщиться к проекту могут все желающие жены павших воинов, желающих через искусство рассказать миру свои истории.

Вы можете подключиться к проекту, пройдя регистрацию.

По этой же ссылке можно пригласить участниц, если у вас есть знакомые, потерявшие мужчин на этой войне, а также присоединиться к финансированию проекта.