Степанов заявил, что в мире не зафиксировано ни одной смерти от вакцинации против COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что в мире против коронавируса уже вакцинировали более 500 миллионов человек. Ни одного случая смерти, связанного именно с прививкой от COVID-19, не зафиксировано ни в одной стране мира.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программу транслировали на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 26 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"После вакцинации это не значит в связи с вакцинацией. Есть люди, к сожалению, которые умирают. Может так случиться, что человек, которому сделали вакцинацию, через определенный период времени из-за тех или иных заболеваний может умереть", – пояснил Степанов.

По его словам, каждый случай смерти, наступивший в течение 30 дней после прививки, расследуют. Министр добавил, что именно объективное расследование может развенчать мифы о вакцинации.

Степанов в очередной раз напомнил, что вакцина безопасна и она может сохранить жизнь. "Когда человек вакцинирован, он защищен от реанимации, от тяжелого течения болезни", – подчеркнул глава Минздрава.

Напомним, ранее Максим Степанов рассказывал о том, что в Украине не зафиксировано ни одной смерти из-за вакцинации против коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за минувшие сутки, 25 марта, прививки от коронавируса сделали 18 738 человек. С начала кампании вакцинации было привито 174 325 украинцев.