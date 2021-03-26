Степанов заявив, що у світі не зафіксовано жодної смерті внаслідок вакцинації проти COVID-19

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, що у світі проти коронавірусу вже вакцинували понад 500 мільйонів осіб. Жодного випадку смерті, пов'язаного саме із щепленням від COVID-19, не зафіксовано в жодній країні світу.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера". Програму транслювали на YouTube-каналі Shuster online в п'ятницю, 26 березня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Після вакцинації це не означає в зв'язку з вакцинацією. Є люди, на жаль, які помирають. Може так статися, що людина, якій зробили вакцинацію, через певний період часу через ті чи інші захворювання може померти", – пояснив Степанов.

За його словами, кожен випадок смерті, який настав протягом 30 днів після щеплення, розслідують. Міністр додав, що саме об'єктивне розслідування може розвіяти міфи щодо вакцинації.

Степанов укотре нагадав, що вакцина є безпечною і вона може зберегти життя. "Коли людина вакцинована, вона захищена від реанімації, від важкого перебігу хвороби", – наголосив глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов розповідав про те, що в Україні не зафіксовано жодної смерті через вакцинацію проти коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за минулу добу, 25 березня, щеплення проти коронавірусу зробили 18 738 осіб. Із початку кампанії вакцинації було щеплено 174 325 українців.