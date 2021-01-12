Степанов виступив за продовження жорсткого карантину після 24 січня

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив про необхідність продовжити жорсткий карантин після 24 січня.

В ефірі "24 каналу" 12 січня він зазначив, що на цьому наполягають провідні епідеміологи країни. Також глава відомства вважає, що підстави для цього є.

"Я, мої радники, провідні епідеміологи, наполягаємо на продовженні цього карантину", – сказав він.

За словами Степанова, січневі свята супроводжувалися масовими гуляннями, а люди їздили до родичів. Ці фактори вплинуть на зростання кількості хворих на коронавірус.

Ще однією підставою міністр вважає сезонне зростання хворих на грип, яке починається саме в січні.

Нагадаємо, що з 8 до 24 січня в Україні діє так званий карантин зимових канікул.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кабінеті міністрів порівняли карантинні обмеження в Україні та Європі. Як з'ясувалося, в нашій країні заходи найм'якші і найкоротші.