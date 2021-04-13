Степанов: Украина вышла на пик третьей волны, ситуация с COVID-19 стабилизировалась

В Украине на пике третьей волны коронавируса стабилизировалась ситуация с заболеваемостью и госпитализацией больных.

Об этом на брифинге 13 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что за прошлую неделю было госпитализировано на две тысячи украинцев меньше, чем на позапрошлой.

"Как мы и прогнозировали, мы вышли на пик третьей волны. Сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам, видим отрицательное значение по уровню госпитализаций", – сказал министр.

Кроме того, уменьшилось количество вызовов машин экстренной медицинской помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на Пасху в Украине могут ввести ограничения.