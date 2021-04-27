Степанов: Украина начала выходить из третьей волны COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что Украина начала постепенно выходить из третьей волны коронавируса.

Об этом он сказал 27 апреля на брифинге. Министр уточнил, что о положительной динамике свидетельствуют основные эпидемические маркеры (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, по сравнению с прошлой и позапрошлой неделями количество заболевших уменьшилось с почти 92 тысяч до 77 тысяч. То есть заболело на 15 тысяч человек меньше. Также количество госпитализированных людей за неделю уменьшилось почти 3400 человек.

"Все эти цифры, прежде всего, говорят о том, что ситуация стабилизируется. Мы действительно прошли этот сверхтяжелый период третьей волны", – отметил Степанов.

Министр подчеркнул, что уровень заболеваемости пошел на спад во всех областях без исключений.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская предупредила, что коронавирус невозможно преодолеть только вакцинацией.