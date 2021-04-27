Голубовская предупредила, что коронавирус невозможно преодолеть только вакцинацией

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Ольга Голубовская

Преодолеть инфекционное заболевание, в том числе коронавирус, невозможно только с помощью вакцинации. Для этого необходим комплекс мер.

Об этом 26 апреля сообщила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская в эфире "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Медик привела в пример Израиль, где провели правильный комплекс мероприятий по вакцинации и отправили всех на жесткий карантин.

"Преодолеть инфекционное заболевание только одной вакцинацией невозможно, это только комплекс мероприятий, где вакцинация важная часть, но не единственная. В Израиле сделали очень грамотно, они провели эту компанию достаточно жестко и правильно сделали. В том числе отправили всех в довольно жесткий локдаун", – сказала Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Беларуси Минздрав ввел платные сертификаты о вакцинации. Их будут предлагать белорусам, прошедшим вакцинацию, в случае выезда за границу.

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