Голубовская предупредила, что коронавирус невозможно преодолеть только вакцинацией

Преодолеть инфекционное заболевание, в том числе коронавирус, невозможно только с помощью вакцинации. Для этого необходим комплекс мер.

Об этом 26 апреля сообщила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская в эфире "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Медик привела в пример Израиль, где провели правильный комплекс мероприятий по вакцинации и отправили всех на жесткий карантин.

"Преодолеть инфекционное заболевание только одной вакцинацией невозможно, это только комплекс мероприятий, где вакцинация важная часть, но не единственная. В Израиле сделали очень грамотно, они провели эту компанию достаточно жестко и правильно сделали. В том числе отправили всех в довольно жесткий локдаун", – сказала Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Беларуси Минздрав ввел платные сертификаты о вакцинации. Их будут предлагать белорусам, прошедшим вакцинацию, в случае выезда за границу.