Степанов сказал, какой вакциной готов сделать прививку против COVID-19
Глава Министерства здравоохранения (Минздрава) Максим Степанов отметил, что в Украине прививки против коронавируса будут делать вакцинами от трех-четырех производителей.
Сам он тоже определился, каким из препаратов готов вакцинироваться, когда дойдет очередь. Признанием министр поделился во время встречи с Европейской бизнес ассоциацией, передает УНИАН.
"Любой вакциной, которая будет зарегистрирована на территории Украины", – заверил Степанов.
Он уточнил, что регистрацию пройдут только безопасные и эффективные для использования препараты.
Известно, что в Украине будут использовать три-четыре вакцины против COVID-19. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что вскоре регистрацию в стране должна пройти вакцина Pfizer.
В Министерстве здравоохранения анонсировали начало вакцинации в Украине 15 февраля. Хотя эта дата и ориентировочная.
В то же время Степанов отметил, что министерство уже инициировало создание специального портала, который будет информировать украинцев о программе вакцинации против COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине разработали механизм записи на вакцинацию против коронавируса даже без подписанной декларации с семейным врачом.
Также украинцам пообещали делать по 5 млн прививок против COVID-19 в месяц.