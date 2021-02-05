Степанов сказал, какой вакциной готов сделать прививку против COVID-19

Глава Министерства здравоохранения (Минздрава) Максим Степанов отметил, что в Украине прививки против коронавируса будут делать вакцинами от трех-четырех производителей.

Сам он тоже определился, каким из препаратов готов вакцинироваться, когда дойдет очередь. Признанием министр поделился во время встречи с Европейской бизнес ассоциацией, передает УНИАН.

"Любой вакциной, которая будет зарегистрирована на территории Украины", – заверил Степанов.

Он уточнил, что регистрацию пройдут только безопасные и эффективные для использования препараты.

Известно, что в Украине будут использовать три-четыре вакцины против COVID-19. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что вскоре регистрацию в стране должна пройти вакцина Pfizer.

В Министерстве здравоохранения анонсировали начало вакцинации в Украине 15 февраля. Хотя эта дата и ориентировочная.

В то же время Степанов отметил, что министерство уже инициировало создание специального портала, который будет информировать украинцев о программе вакцинации против COVID-19.

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